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Як Повня та Молодик впливають на наше життя. Астролог розкрила всю правду

П'ятниця 19 липня 2024 20:02
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Як Повня та Молодик впливають на наше життя. Астролог розкрила всю правду Чому Повня впливає на людей (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Лія Лагуз

Місяць та його цикли - від Молодика до Повні - завжди викликали інтерес і навіть певне захоплення. Але мало хто знає, як саме ці фази впливають на життя людей.

Астролог Лія Лагуз ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) розповіла, що треба знати про Повню та Молодика, а також як саме вони змінюють наше життя.

Місячні цикли - усі фази

Місячний цикл триває приблизно 29.5 днів і складається з восьми основних фаз:

  • Молодик
  • Зростаючий півмісяць
  • Перша чверть
  • Зростаючий опуклий місяць
  • Повний місяць
  • Спадний опуклий місяць
  • Остання чверть
  • Спадний півмісяць.

Ці фази, пояснює Лагуз, виникають через зміну освітлення Місяця Сонцем, яке ми спостерігаємо з Землі. Дві найбільш помітні та значущі фази – це Молодик та Повня.

Яким знакам Зодіаку пощастить на Повний місяць (ілюстрація: freepik.com)

Чи правда, що Повня приносить невдачі (ілюстрація: freepik.com)

Що треба робити, коли настає Молодик або Повня

"Молодик – це фаза, коли Місяць знаходиться між Землею та Сонцем, і його освітлена сторона повернута від нас. У цей час на небі Місяць практично не видно. Молодик асоціюється з новим початком. Це час для планування, постановки цілей та започаткування нових проектів", - пояснила астролог.

В період Молодика люди можуть відчувати зниження енергії, тому важливо піклуватися про свій відпочинок і здоров'я. Це також хороший час для медитації і самоаналізу, розповіла Лагуз.

А Повня настає, коли Місяць знаходиться навпроти Сонця, і його диск повністю освітлений. Це найбільш яскрава фаза, і Місяць видно всю ніч.

"Повний місяць вважається піком місячного циклу, коли енергія максимально сильна. Це час завершення і кульмінації. Все, що було розпочато в Молодик, досягає своєї реалізації", - зазначила Лагуз.

Що готує Повня в липні (ілюстрація: freepik.com)

Як на людей впливає Молодик (ілюстрація: freepik.com)

Саме Повний місяць, наголошує астролог, часто асоціюється з посиленням емоцій. Люди можуть відчувати сильніші почуття, як позитивні, так і негативні. У деяких можуть бути навіть проблеми зі сном у цей період.

Коли настає Повня, не рекомендується приймати важливі рішення або робити серйозні операції, адже можна втратити багато крові.

"Загалом, Місячні цикли, особливо Молодик і Повний місяць, продовжують захоплювати всіх людей своєю загадковістю і прямим впливом на наше життя. Знання про ці фази може допомогти нам краще розуміти себе, планувати своє життя і знаходити гармонію з природними ритмами", - резюмувала Лагуз.

До слова, раніше ми розповідали, що липнева Повня ощасливить лише три знаки Зодіаку.

Окрім цього, вже стало відомо, які знаки Зодіаку отримають сюрприз від Всесвіту.

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