Таро-гороскоп на 20 июля: Водолеи встретят особенного человека, а Близнецам устроят скандал

Овен

Вам выпала карта "Семерка Кубков". Иногда возможность делать выбор все портит. И если перед вами множество вариантов, среди которых стоит найти лишь один нужный - заручитесь мудрыми советами друзей.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Паж Пентаклей". В этот день случится то, чего вы точно не ожидаете. И нужно принять тот факт, что не все в этом мире зависит от вас и ваших желаний.

Близнецы

Ваша карта на 20 июля - "Семерка Жезлов". Будьте готовы к конфликтам со своей второй половинкой. Трудный период рано или поздно закончится, а потому не разбрасывайтесь грубыми словами и не делайте то, о чем потом будете жалеть.

Рак

Вам выпала карта "Десятка Кубков". В субботу вам очень повезет. Вы поймете, что добились желаемого. Наслаждайтесь жизнью и позвольте себе отдохнуть, плывите по течению.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Император". А это значит, что пришло время грандиозных перемен. Не сдавайтесь, если перед вами появятся препятствия, вы сможете их преодолеть.

Дева

Вам выпала перевернутая карта "Смерть". Будьте осторожны, в этот день вы можете совершить большую ошибку. Вспомните, что приводило вас к неудачам. Скорее всего, ситуация повторяется.

Весы

Вам выпала карта "Колесо Фортуны". Не поддавайтесь злости, оставьте в своем сердце место для доброты. Помните о законе бумеранга, он срабатывает тогда, когда вы о нем и не думаете.

Скорпион

Ваша карта на субботу - "Пятерка Мечей". Добиваться поставленных целей непросто, особенно если рядом люди, которые не желают вам добра. Пришло время разоблачить врагов и навсегда вычеркнуть их из своей жизни.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Императрица". День может быть грустным, вдохновение вас покинет. Дайте себе погрустить и не пытайтесь что-то делать, пора отдохнуть.

Козерог

Вам выпала карта "Дурак". Ловите момент! В субботу вы получите редкий шанс, который поможет все изменить. Встречайте чудеса, ваша жизнь наполнится счастьем.

Водолей

Ваша карта на 20 июля - "Туз Кубков". В этот день вы можете познакомиться с человеком, который станет вашим другом или даже вашей второй половинкой. Не бойтесь доверять тем, кто этого заслуживает.

Рыбы

Вам выпала карта "Пятерка Пентаклей". Ставьте себя на первое место. Не стоит жертвовать своими интересами и испытывать судьбу.