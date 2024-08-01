Таро-гороскоп на 2 серпня: Стрільці отримають щедру нагороду, а Тельці почують несподівані новини

У п'ятницю, 2 серпня, Рибам та Тельцям не варто піддаватися паніці. А Стрільцям дуже пощастить, вони отримають те, що заслужили.

Що обіцяє Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на п'ятницю, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала карта"Імператор". Слухайте не лише своє серце, а ще й поради близьких. Намагайтеся утримувати баланс, це дуже важливо.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Повішений". У п'ятницю ви зможете зіткнутися з несподіваними подіями. Однак не варто впадати в паніку, ви з усім упораєтесь.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "Суд". Влаштуйте спонтанний вихідний. Вам потрібно взяти паузу, відпочити та трохи відійти від справ. Знайдіть час для роздумів.

Рак

Ваша карта на 2 серпня - "Помірність". Не квапте події. Часом ви хочете отримати все та одразу, проте в деяких ситуаціях варто виявити терпіння та чекати на вдалий момент.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Туз Пентаклів". Продемонструйте співчуття і будьте готові до компромісів. Не варто йти по головах, ви можете досягти свого і без порушення правил.

Діва

Ваша карта на п'ятницю - "Десятка Кубків". Цього дня вам варто простіше дивитися на це життя. Не варто зациклюватися на поганому, ви втрачаєте щось дуже важливе.

Терези

Вам випала карта "Зірка". Займіться тим, що надихає вас. Не варто турбувати себе справами, які не приносять радості. Дозвольте собі таку розкіш.

Скорпіон

Ваша карта на 2 серпня - "Четвірка Жезлів". Ви за крок від грандіозних трансформацій, не бійтеся змін. Важкі часи нарешті закінчаться.

Стрілець

Вам випала карта "Сімка Пентаклів". У п'ятницю ви зможете отримати нагороду за свою працю. Приймайте компліменти та похвалу, проте не забувайте дякувати тим, хто допоміг вам досягти успіху.

Козоріг

Ваша карта на п'ятницю - "Мир". А це означає, що вам варто сповільнитись. Озирніться, навколо вас дуже багато приводів для радості, проте чомусь їх не помічаєте.

Водолій

Вам випала карта "Колесо Фортуни". У цей день ваше життя може сильно змінитись. Після падінь завжди бувають злети, пам'ятайте про це.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Король Мечів". Не варто вірити гучним словам. Вам варто звертати увагу лише на вчинки, хтось спробує пустити вам пилюку в очі.