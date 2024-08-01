Таро-гороскоп на 2 августа: Стрельцы получат щедрую награду, а Тельцы услышат неожиданные новости

В пятницу, 2 августа, Рыбам и Тельцам не стоит поддаваться панике. А Стрельцам очень повезет, они получат то, что заслужили.

Что сулит Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Император". Слушайте не только свое сердце, но еще и советы близких. Постарайтесь удерживать баланс, это очень важно.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Повешенный". В пятницу вы сможете столкнуться с неожиданными событиями. Однако не стоит впадать в панику, вы со всем справитесь.

Близнецы

Вам выпала перевернутая карта "Суд". Устройте спонтанный выходной. Вам нужно взять паузу, отдохнуть и немного отойти от дел. Найдите время для размышлений.

Рак

Ваша карта на 2 августа - "Умеренность". Не торопите события. Порой вы хотите получить все и сразу, однако в некоторых ситуациях стоит проявить терпение и выждать удачный момент.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Туз Пентаклей". Проявите сочувствие и будьте готовы к компромиссам. Не стоит идти по головам, вы можете добиться своего и без нарушения правил.

Дева

Ваша карта на пятницу - "Десятка Кубков". В этот день вам стоит проще смотреть на эту жизнь. Не стоит зацикливаться на плохом, вы упускайте что-то очень важное.

Весы

Вам выпала карта "Звезда". Займитесь тем, что вас вдохновляет. Не стоит утруждать себя делами, которые не приносят радости. Позвольте себе такую роскошь.

Скорпион

Ваша карта на 2 августа - "Четверка Жезлов". Вы в шаге от грандиозных трансформаций, не бойтесь перемен. Трудные времена наконец-то закончатся.

Стрелец

Вам выпала карта "Семерка Пентаклей". В пятницу вы сможете получить награду за свои труды. Принимайте комплименты и похвалу, однако не забывайте благодарить тех, кто помог вам добиться успеха.

Козерог

Ваша карта на пятницу - "Мир". А это значит, что вам стоит замедлиться. Оглянитесь, вокруг вас очень много поводов для радости, однако вы почему-то их не замечаете.

Водолей

Вам выпала карта "Колесо Фортуны". В этот день ваша жизнь может сильно измениться. После падений всегда бывают взлеты, помните об этом.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Король Мечей". Не стоит верить громким словам. Вам стоит обращать внимание лишь на поступки, кто-то попытается пустить вам пыль в глаза.