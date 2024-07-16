Таро-гороскоп на 17 липня: Тільці нарвуться на проблеми, а Стрільці попрощаються з проблемами

Овен

Вам випала карта "Самітник". Не сподівайтеся на те, що знайдеться людина, яка вирішить за вас всі проблеми. Покладайтеся лише на себе.

Телець

Ваша карта на 17 липня - "Помірність". Наберіться терпіння, в цей день ви можете розсердитися. Не дозволяйте емоціям усе зіпсувати.

Близнюки

Вам випала карта "Суд". Цього дня ви отримаєте дуже мудру пораду. Не ігноруйте ці слова та прислухайтеся до чужої думки. Ви зможете правильно вчинити, не сумнівайтеся у цьому.

Рак

Ваша карта на середу - "Маг". Доля допоможе вам вирішити складну проблему. Однак вам доведеться докласти зусиль, не бійтеся брати на себе відповідальність.

Лев

Вам випала карта "Світ". Не всім судилося зривати з неба зірки. Однак удача на вашому боці, тому насолоджуйтесь життям і цінуйте своє везіння.

Діва

Вам випала карта "Верховна Жриця". Вас можуть попросити про щось дуже важливе. Не відмовляйте у допомозі тим, хто дійсно цього потребує.

Терези

Ваша карта на 17 липня - "Дурень". Перед вами відкриються нові можливості. Не відмовляйтеся від пригод та авантюр, вам варто ризикнути.

Скорпіон

Вам випала карта "Сонце". Ви отримаєте особливий подарунок, який принесе багато радості. Насолоджуйтесь моментом і постарайтеся запам'ятати всі веселі події.

Стрілець

Ваша карта на середу - "Ієрофант". Щось може заважати вам рухатися вперед. І якщо ви знайдете причину своїх невдач - рішуче її позбудьтеся. Викресліть увесь негатив.

Козоріг

Вам випала карта "Зірка". Спілкуйтеся з друзями та не витрачайте цей день на жаль та смуток. Забудьте про все погане та дозвольте собі відпочити.

Водолій

Вам випала карта "Вежа". У середу ви можете зрозуміти, що в чомусь дуже помилялися. Однак це не страшно, достатньо визнати промах та зробити правильні висновки.

Риби

Вам випала карта "Сила". Цього дня ви будете здивовані своїми вчинками. Якоїсь миті вам захочеться сказати та зробити все, на що ви раніше ніяк не могли зважитися.