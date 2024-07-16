Карти Таро обіцяють тиждень щастя та дива лише цим знакам Зодіаку. Хто у списку везунчиків

Терези

Довіртеся Всесвіту. Цього тижня ви можете поринути у минуле. І вся ця ностальгія з'явиться не просто так. Ви зможете проаналізувати своє життя і знайти ключі від щастя.

Водолій

Будьте сміливими та навіть безжальними. Цього тижня вам варто викреслити зі свого життя все, що заважає рухатися вперед. І після цього ви відчуєте неймовірне полегшення, адже Всесвіт допоможе вам змінити життя на краще.

Скорпіон

Не чекайте біля моря погоди. Карти Таро справді обіцяють вам чимало дивовижних подій. Однак доведеться докласти зусиль, адже тільки так ви зможете пишатися результатом та цінувати все, що отримаєте.

Діва

Настав час змін. Всесвіт вирішив підштовхнути вас до чогось нового і незвіданого. І навіть якщо спочатку здаватиметься, що все це страшно і складно, то до кінця тижня ви зрозумієте, що спіймали за хвіст справжнього птаха щастя.