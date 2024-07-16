Таро-гороскоп на 17 июля: Тельцы нарвутся на проблемы, а Стрельцы простятся с проблемами

17 июля у Тельцов будет непростой день. А Стрельцам и Львам можно не бояться ударов судьбы, они получат шанс начать все с чистого листа.
Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на среду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Отшельник". Не надейтесь на то, что найдется человек, который решит за вас все проблемы. Полагайтесь только на себя.
Ваша карта на 17 июля - "Умеренность". Наберитесь терпения, в этот день вы можете сильно разозлиться. Не позволяйте эмоциям все испортить.
Вам выпала карта "Суд". В этот день вы получите очень мудрый совет. Не игнорируйте эти слова и прислушайтесь к чужому мнению. Вы сможете правильно поступить, не сомневайтесь в этом.
Ваша карта на среду - "Маг". Судьба поможет вам решить сложную проблему. Однако вам придется приложить усилия, не бойтесь брать на себя ответственность.
Вам выпала карта "Мир". Не всем суждено срывать с неба звезды. Однако удача на вашей стороне, поэтому наслаждайтесь жизнью и цените свое везение.
Вам выпала карта "Верховная Жрица". Вас могут попросить о чем-то очень важном. Не отказывайте в помощи тем, кто действительно в этом нуждается.
Ваша карта на 17 июля - "Дурак". Перед вами откроются новые возможности. Не отказывайтесь от приключений и авантюр, вам стоит рискнуть.
Вам выпала карта "Солнце". Вы получите особенный подарок, который принесет много радости. Насладитесь моментом и постарайтесь запомнить все веселые события.
Ваша карта на среду - "Иерофант". Что-то может мешать вам двигаться вперед. И если вы найдете причину своих неудач - решительно от нее избавьтесь. Обрубите весь негатив.
Вам выпала карта "Звезда". Общайтесь с друзьями и не тратьте этот день на сожаления и грусть. Забудьте обо всем плохом и позвольте себе отдохнуть.
Вам выпала карта "Башня". В среду вы можете понять, что в чем-то сильно ошибались. Однако это не страшно, достаточно признать промах и сделать правильные выводы.
Вам выпала карта "Сила". В этот день вы будете удивлены своими же поступками. В какой-то момент вам захочется сказать и сделать все, на что вы ранее никак не могли решиться.
Напомним, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака самые злые.
Кроме этого, ранее стало известно, что карты Таро сулят неделю счастья и чудес только четырем знакам Зодиака.