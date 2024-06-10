Таро-гороскоп на тиждень: хто отримає сюрприз, а хто втратить усі гроші

Таро-гороскоп на тиждень з 10 по 16 червня готує щось особливе для кожного знака Зодіаку. Хтось зустрічатиме гостей, а комусь доведеться змиритися з втратою грошей.

Чого чекати від цього тижня кожному знаку Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Hindustan Times .

Овен

На вас чекає тиждень, повний досягнень та перемог. Карти Таро вказують на те, що ви отримаєте похвалу від керівництва, можливі премії чи підвищення. Однак через те, що ви віддаватимете весь свій час роботі, на вас можуть образитися близькі, яким буде мало вашої уваги.

Телець

Будьте обережні, не ділитесь таємними секретами. Намагайтеся тримати дистанцію з тими, хто намагається втертися до вас у довіру. Цього тижня вам краще сконцентруватися на духовному розвитку та спілкуванні з родичами.

Близнюки

Ваші старання будуть гідно оцінені, це подарує вам впевненість у власних силах і бажання рухатися далі. Крім цього, позитиву додадуть радісні події. Намагайтеся виділити час для відпочинку на природі.

Рак

Вирушайте в подорож, зміна ситуації піде вам на користь. Карти Таро радять вам розслабитися і не хвилюватися через дрібниці. Ніхто не зможе порушити ідилію у вашому житті, пам'ятайте про це.

Лев

Готуйтеся до несподіваних гостей. На вашому порозі можуть зненацька опинитися люди з вашого минулого. Зустрічайте їх з усмішкою та вірою у все добре, вам нічого не загрожує.

Діва

Назрівають проблеми у стосунках. Карти Таро радять додати новизни та не ігнорувати думку другої половинки. Також постарайтеся позбавитися рутини в інших сферах вашого життя.

Терези

Несподівані витрати можуть пошкодити ваш настрій. Однак не варто впадати у відчай. Намагайтеся змінити свій спосіб життя, це допоможе уникнути помилок і згладити всі гострі кути.

Скорпіон

Карти Таро вказують на те, що найближчим часом ви можете відчути самотність і навіть сумувати за минулим. Подумайте, чому так сталося. Швидше за все, ви не можете спалити мости, проте якщо усе ж на це зважитеся, то все зміниться на краще.

Стрілець

У вашому житті може з'явитися потаємний покровитель. Він навряд чи швидко вийде з тіні, проте ви зможете помітити його підтримку. Новий тиждень буде дуже цікавим, не втрачайте свій ентузіазм.

Козоріг

Ваша віра в диво і непереможна цілеспрямованість допоможуть вам досягти успіху. Однак не забувайте про ті обіцянки, які ви дали самі собі. Не забувайте, заради чого ви докладаєте так багато зусиль.

Водолій

На вас чекає тиждень, наповнений новими можливостями. Швидше за все, ви зустрінете цікаву людину, яка приємно вас здивує. Приділяйте більше уваги деталям, не забувайте звертати увагу на знаки.

Риби

Гармонія та порозуміння в сім'ї подарують вам крила. Цей тиждень стане незабутнім, приємних сюрпризів буде чимало. А невелика подорож допоможе вам розслабитись.