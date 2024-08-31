Таро-гороскоп на 1 вересня: на Терезів чекають сюрпризи від Всесвіту, а Дівам доведеться понервувати

Овен

Не дозволяйте собі занадто чимось захопитись, в усьому важливий баланс. Цього дня вам варто не тільки наполегливо трудитися, але ще й відпочивати.

Телець

Не поспішайте. Обмірковуйте свої рішення та не намагайтеся хитрувати. Ви можете сильно помилитися, якщо не врахуєте ті уроки, які доля дала вам у минулому.

Близнюки

1 вересня вам буде складно встояти перед спокусами. Однак не варто цього боятися, адже не всі вони будуть згубними. Дозвольте собі трохи розважитися і на якийсь час забути про рутину.

Рак

У неділю на вас чекають приємні сюрпризи. День буде радісним, ви зможете провести час у колі друзів чи родичів. Спілкуйтеся та веселіться, не думайте про погане.

Лев

Не забувайте дбати про своє здоров'я. Подумайте про набуття корисних звичок, не затягуйте з візитом до лікаря, якщо щось турбує. Вам варто не шкодувати на себе грошей, часу та сил.

Діва

1 вересня вам варто зберігати спокій і не нервувати. Ситуації можуть бути різними, проте намагайтеся тримати себе в руках. Знайдіть джерело умиротворення та зосередьтеся на пошуку позитиву.

Терези

У неділю ви зможете зробити все, що давно думали. Не стримуйте себе у пориві радості та щастя. Насолоджуйтесь подіями, які приготував для вас Всесвіт.

Скорпіон

Готуйтеся до того, що цього дня вас вразить стріла Амура. Не бійтеся любовних пригод і сміливо пірнайте у вир з головою, якщо зустрінете людину, яка буде готова розділити вашу пристрасть.

Стрілець

Якщо хтось змушує вас чимось жертвувати, тричі подумайте, чи потрібно це робити. Швидше за все, людина, яка вимагає це від вас, не заслуговує на вашу увагу.

Козоріг

Цей день вас не засмутить. Присвятіть час улюбленій справі, спілкуйтеся з людьми та знайдіть привід для радості. Чим менше ви зациклюватиметеся на поганому, тим більше ви отримаєте щастя.

Водолій

Не дозволяйте собі залишати без уваги ваших друзів. Однак пам'ятайте, що у вас є особисте життя та робота. Знайти баланс важко, але можливо.

Риби

Прислухайтеся до порад тих, хто вас цінує та поважає. Можливо, ви не помічаєте проблеми, але її потрібно вирішити. І в цьому вам допоможуть близькі.