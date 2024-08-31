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Які знаки Зодіаку обирають кохання, побудоване на дружбі? Для них це ідеальний партнер

Субота 31 серпня 2024 12:02
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Які знаки Зодіаку обирають кохання, побудоване на дружбі? Для них це ідеальний партнер Астрологи розповіли про знаки Зодіаку, які шукають у другій половинці друга (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Деякі астрологічні символи у стосунках понад усе цінять довіру і надійність, і вважають, що кращою основою для цього є дружба, яка може перерости у щось романтичне.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Times of India розповідає про знаки Зодіаку, які нерідко одружуються зі своїми друзями.

Телець

Цей знак Зодіаку володіє такими якостями, як вірність, надійність, стабільність у стосунках, а тому для нього дружба і любов - глибоко переплетені почуття. Тельці вірять у те, що найкращі романтичні стосунки будуються на основі довіри та взаємної поваги, яка підкріплена міцною дружбою.

Терези

Вони прагнуть партнерства на все життя, яке буде наповнювати їх любов'ю та гармонією, а тому, швидше за все, одружаться з тим, хто стане для них другом на тлі усіх радісних і не дуже життєвих ситуацій. І такий сценарій є для цього знаку ідеальним. Для Терезів перехід від дружби до шлюбу - це щось природне та легке, оскільки вони вже добре знають свого партнера та готові довіритись йому.

Рак

Він, швидше за все, одружиться зі своїм найкращим другом чи подругою, адже цінує емоційну безпеку, яка з'являється на тлі глибокого спілкування та розуміння одне одного. Турботлива натура цього знаку та бажання мати зв'язок на все життя роблять подібне рішення для них найвищим актом любові та відданості.

Раніше астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, які хочуть змінити світ.

А ще дізнайтесь про астрологічні символи, які схильні до токсичних стосунків.

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