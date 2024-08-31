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Таро-гороскоп на 1 сентября: Весов ждут сюрпризы от Вселенной, а Девам придется понервничать

Таро-гороскоп на воскресенье (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В воскресенье, 1 сентября, у Весов и Козерогов будет хороший день. А вот Стрельцам и Девам придется пережить непростые ситуации.

Что Таро-гороскоп на воскресенье сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на True Tarot.

Овен

Не позволяйте себе слишком увлечься, во всем важен баланс. В этот день вам стоит не только упорно трудиться, но еще и отдыхать.

Телец

Не торопитесь. Обдумывайте свои решения и не пытайтесь хитрить. Вы можете сильно ошибиться, если не учтете те уроки, которые судьба преподносила вам в прошлом.

Близнецы

1 сентября вам будет сложно устоять перед соблазнами. Однако не стоит этого бояться, ведь не все они будут пагубными. Позвольте себе немного развлечься и на время забыть о рутине.

Рак

В воскресенье вас ждут приятные сюрпризы. День будет радостным, вы сможете провести время в кругу друзей или родственников. Общайтесь и веселитесь, не думайте о плохом.

Лев

Не забывайте заботиться о своем здоровье. Задумайтесь о приобретении полезных привычек, не затягивайте с походом к врачу, если что-то беспокоит. Вам стоит не жалеть на себя денег, времени и сил.

Дева

1 сентября вам стоит сохранять спокойствие и не нервничать. Ситуации могут быть разными, однако старайтесь держать себя в руках. Найдите источник умиротворения и сосредоточьтесь на поиске позитива.

Весы

В воскресенье вы сможете сделать все, о чем давно думали. Не сдерживайте себя в порыве радости и счастья. Наслаждайтесь событиями, которые приготовила для вас Вселенная.

Скорпион

Готовьтесь к тому, что в этот день вас пронзит стрела Амура. Не бойтесь любовных приключений и смело ныряйте в омут с головой, если встретите человека, который будет готов разделить вашу страсть.

Стрелец

Если кто-то вынуждает вас чем-то жертвовать, то трижды подумайте, нужно ли это делать. Скорее всего, человек, который требует от вас послушания, не заслуживает вашего внимания.

Козерог

Этот день вас не огорчит. Посвятите время любимому делу, общайтесь с людьми и найдите повод для радости. Чем меньше вы будете зацикливаться на плохом, тем больше вы получите счастья.

Водолей

Не позволяйте себе обделять вниманием ваших друзей. Однако помните, что у вас есть личная жизнь и работа. Найти баланс сложно, но можно. 

Рыбы

Прислушивайтесь к советам тех, кто вас ценит и уважает. Возможно, вы не замечаете проблемы, но ее нужно решить. И в этом вам помогут близкие.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, у каких знаков Зодиака начнется новый жизненный этап.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака влюбляются в своих друзей.

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