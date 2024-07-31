Таро-гороскоп на 1 серпня: Раки отримають знак від Всесвіту, а Козероги вляпаються в скандал

Овен

Вам випала карта "Паж Мечів". Постарайтеся не нервувати через дрібниці. Не ведіться на провокації, вам варто бути вищими за всі склок і інтриг.

Телець

Вам випала перегорнута карта "Туз Кубків". Цього дня вам не варто виявляти ініціативу. Якщо хтось запропонує вам взяти на себе відповідальність – відмовтеся, це може бути пасткою.

Близнюки

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Пентаклів". Не забороняйте собі сумувати. Якщо вам хочеться лінуватися і залягти на дно, дайте собі цей час. Ви заслуговуєте на відпочинок.

Рак

Ваша карта на 1 серпня - "Туз Пентаклів". Всесвіт надішле вам важливий знак. Ви зрозумієте, як діяти далі, прислухайтеся до порад згори, все вийде.

Лев

Вам випала карта "Королева Жезлів". На вас чекає зустріч з непростою людиною. Швидше за все, вона намагатиметься вас зламати. Не піддавайтеся маніпуляціям та дайте їй відсіч.

Діва

Вам випала перегорнута карта "Десятка Жезлів". Не всі проблеми можна вирішити, деякі варто відпустити та забути. Не поразка, це лише незначна невдача.

Терези

Ваша карта на четвер - "Королева Кубків". Не докоряйте себе помилками, визнайте неправоту і рухайтеся далі. Будьте до себе добрішими.

Скорпіон

Вам випала карта "Двійка Жезлів". Намагайтеся стежити за своїми витратами. Заощаджуйте гроші та не слухайте тих, хто підбиватиме вас на авантюри.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Сімка Кубків". Цього дня ви отримаєте відповідь на питання, яке вас дуже непокоїло. І коли ви його отримаєте, у вас з'явиться шанс ухвалити дуже правильне рішення.

Козоріг

Вам випала перегорнута карта "Десятка Кубків". У вашому особистому житті назрівають проблеми. Ви можете розлютитися через дрібниці, і це призведе лише до скандалу.

Водолій

Вам випала перегорнута карта "Трійка Жезлів". У четвер ви можете зрозуміти, що незадоволені своїм життям. Однак варто усвідомити, що зміни не увірвуться у ваше життя просто так, треба починати діяти вже зараз.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Повішений". Ви отримаєте рідкісний шанс. У цей день перед вами відчиняться всі двері, будьте сміливими та рішучими.