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Тарілки далі будуть брудними: які помилки роблять усі, коли завантажують посудомийну машину

Як правильно завантажувати посуд у посудомийну машину (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Посудомийна машина - дуже корисний прилад, який полегшує домашні справи в домі та економить час. Завантаження посудомийної машини може здатися простим, але часто люди роблять помилки, які можуть поставити під загрозу чистоту посуду.

Про це пише Sante Plus.

Поширені помилки

Перш за все, не варто розміщувати всі тарілки навмання, бажано використовувати відповідні відсіки.

Завантажувати посуд у посудомийну машину також слід обережно. Деякі люди необережно ставлять чашки чи склянки або ставлять їх горизонтально. Якщо так їх поставити, то вони не змиються.

Багато людей також роблять помилку, неправильно ставлячи маленькі миски в посудомийну машину. Найкраще розкласти їх у верхній шухляді.

Також у верхній шухляді повинні бути чашки та склянки, а між ними, наприклад, черпаки.

Великі тарілки слід поставити першими в нижній ряд посудомийної машини, а маленькі тарілки - позаду. Помістіть столові прибори в спеціальне відділення лезами вгору.

Як завантажити сковорідки і каструлі

Велику кухонне приладдя слід помістити в нижнє відділення. Для такого посуду варто використовувати режим інтенсивного миття при високій температурі, тому не потрібно разом зі сковорідками та каструлями мити келихи з крихкого скла.

Сковорідки ставлять боком, а каструлі - догори дном або під невеликим нахилом. Якщо є знімні ручки, то їх обов’язково потрібно зняти.

Важливо пам'ятати, що посудомийна машина, як духовка, є приладом, який виділяє тепло. Тому якщо розмістити його поруч із пристроєм, який генерує холод, таким як холодильник або морозильна камера, обидві машини працюватимуть під напругою та споживатимуть більше енергії.

Окрім того, посудомийну машину, як і будь-який інший прилад, слід використовувати лише при повному завантаженні, щоб мінімізувати відходи та заощадити на рахунках за електроенергію.

Раніше ми повідомляли, яку помилку роблять усі перед тим, як вмикають посудомийну машину.

Також ми писали, скільки часу можна використовувати губку для миття посуду.

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