Ось яку помилку роблять усі перед тим, як вмикають посудомийну машину

Посудомийна машина суттєво полегшує повсякденне життя. Цей прилад ідеально підходить для миття та чищення посуду без необхідності робити це вручну. Але щоб мати чистий посуд важливо знати, як користуватися такою машиною.

Чи потрібно посуд ополіскувати

Зокрема, перш ніж поставити посуд у посудомийну машину, деякі люди мають звичку споліскувати його.

За словами експертів, цього робити не потрібно Все тому, що сучасні посудомийні машини оснащені спеціальними датчиками, які визначають ступінь забруднення, щоб адаптувати цикл миття до рівня забруднення.

Це також дає можливість регулювати споживання води та електроенергії. Також попереднє ополіскування посуду може порушити роботу машини, яка може запустити швидке миття, якого недостатньо для ефективності.

Однак, важливо почистити посуд та прибрати залишки їжі перед тим, як поставити його в посудомийну машину. Все, щоб уникнути неприємних запахів в приладі та не засмітити фільтр.

Як правильно користуватися

У посудомийній машині на верхній полиці повинні стояти склянки та чашки. Їх отвір повинен бути спрямований вниз, тому що так вони зможуть прийняти струмінь води, яка розбризкується знизу вгору. Розташуйте склянки між шпильками, а посуд під склянками або на мобільні решітки.

Нижнє відділення призначене для найбруднішого та найменш крихкого посуду. У це відділення також можна помістити каструлі і сковорідки.

Щоб посуд був завжди чистим, важливо правильно доглядати за посудомийною машиною. З часом прилад засмічується та утворюється накип. Для цього можна використовувати натуральні продукти, такі як білий оцет. Необхідно налити дві склянки білого оцту і запустіти порожній цикл.