Тарелки дальше будут грязными: какие ошибки делают все, когда загружают посудомоечную машину

Распространенные ошибки

Прежде всего, не стоит размещать все тарелки наугад, желательно использовать соответствующие отсеки.

Загружать посуду в посудомоечную машину также следует осторожно. Некоторые люди неосторожно ставят чашки или стаканы или ставят горизонтально. Если так их поставить, то они не смоются.

Многие люди также совершают ошибку, неправильно ставя маленькие миски в посудомоечную машину. Лучше всего разложить их в верхнем ящике.

Также в верхнем ящике должны быть чашки и стаканы, а между ними, например, черпаки.

Большие тарелки следует поставить первыми в нижний ряд посудомоечной машины, а маленькие тарелки - сзади. Поместите столовые приборы в специальное отделение лезвиями вверх.

Как загрузить сковородки и кастрюли

Большие кухонные принадлежности следует поместить в нижнее отделение. Для такой посуды следует использовать режим интенсивной мойки при высокой температуре, поэтому не нужно вместе со сковородками и кастрюлями мыть бокалы из хрупкого стекла.

Сковородки ставят боком, а кастрюли - вверх дном или под небольшим наклоном. Если есть съемные ручки, то их обязательно нужно снять.

Важно помнить, что посудомоечная машина, как духовка, есть прибором, который выделяет тепло. Поэтому если разместить его рядом с устройством, генерирующим холод, таким как холодильник или морозильная камера, обе машины будут работать под напряжением и потреблять больше энергии.

Кроме того, посудомоечную машину, как и любой другой прибор, следует использовать только при полной загрузке, чтобы минимизировать отходы и сэкономить на счетах за электроэнергию.