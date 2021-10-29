Тарифи на світло в Україні зростатимуть на 20-25% на рік: у Нацбанку дали прогноз

Тарифи на електроенергію в Україні будуть змінюватися в бік збільшення, причому значно, і "світло" дорожчатиме на 20-25% щорічно. Про це йдеться в прогнозі Нацбанку в "Інфляційному звіті" (жовтень 2021 року).

Зазначається, що зростання цін на електроенергію обумовлене необхідністю приведення економічно обґрунтованого рівня, а також для усунення дисбалансів у секторі.

"Адміністративна інфляція залишатиметься найвищою серед складових ІСЦ, незважаючи на фіксацію тарифів на газ та електроенергію для населення до травня 2022 року... Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі", - вказується в публікації.

Що буде з іншими тарифами

Також в НБУ розповіли, що зростання адміністративної інфляції поступово

буде сповільнюватися завдяки енергетичній складовій. Зокрема, ринкові ціни на газ після стрибка наприкінці поточного року, як очікується, скоректуються влітку 2022 року.

"Тому в наступному опалювальному сезоні тарифи на газ для населення підвищаться несуттєво, навіть з урахуванням їх приведення в імпортний паритет, а у 2023 році - не зміняться", - йдеться в прогнозі.

Це також сприятиме уповільненню зростання тарифів на централізоване опалення та гарячу воду.