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Тарифи на світло в Україні зростатимуть на 20-25% на рік: у Нацбанку дали прогноз

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П'ятниця 29 жовтня 2021 16:39
Тарифи на світло в Україні зростатимуть на 20-25% на рік: у Нацбанку дали прогноз Колаж РБК-Україна: ціни на електроенергію в Україні злетять
Автор: Володимир Костирін

Тарифи на електроенергію в Україні будуть змінюватися в бік збільшення, причому значно, і "світло" дорожчатиме на 20-25% щорічно. Про це йдеться в прогнозі Нацбанку в "Інфляційному звіті" (жовтень 2021 року).

Документ 29 жовтня опублікований на сайті регулятора.

Зазначається, що зростання цін на електроенергію обумовлене необхідністю приведення економічно обґрунтованого рівня, а також для усунення дисбалансів у секторі.

"Адміністративна інфляція залишатиметься найвищою серед складових ІСЦ, незважаючи на фіксацію тарифів на газ та електроенергію для населення до травня 2022 року... Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі", - вказується в публікації.

Що буде з іншими тарифами

Також в НБУ розповіли, що зростання адміністративної інфляції поступово
буде сповільнюватися завдяки енергетичній складовій. Зокрема, ринкові ціни на газ після стрибка наприкінці поточного року, як очікується, скоректуються влітку 2022 року.

"Тому в наступному опалювальному сезоні тарифи на газ для населення підвищаться несуттєво, навіть з урахуванням їх приведення в імпортний паритет, а у 2023 році - не зміняться", - йдеться в прогнозі.

Це також сприятиме уповільненню зростання тарифів на централізоване опалення та гарячу воду.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що ціни на газ для частини українців знизили вдвічі.

Також ми писали про те, що українців позбавили пільг на оплату електрообігріву в опалювальному сезоні.

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