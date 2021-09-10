Тарифы на коммуналку в Украине выросли за год на 30%: что подорожало больше всего

В Украине тарифы на коммунальные услуги - за газ, воду, свет, квартплату и прочее - подорожали за год почти на 30%. Платежки растут, и продолжают накапливаться долги населения по оплате за ЖКХ.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Госстата.
По состоянию на конец июля 2021 года долги составили 64,4 миллиарда гривен. При этом в июле украинцы заплатили за коммуналку даже больше, чем было указано в платежках: 12,4 миллиарда гривен (117,3% - в счет погашения долга предыдущих периодов - начисленных за этот период сумм).
Как распределилась задолженность по выплатам граждан за коммунальные услуги на конец июля 2021-го:
Оплата коммуналки за год: июль 2020 - июль 2021 (фото: ukrstat.gov.ua)
Ранее сообщалось, что в Украине запретили отключать свет за долги в "красной" зоне карантина.
Также мы писали о том, что недавно эксперт предрек коллапс в Украине из-за долгов за коммуналку.