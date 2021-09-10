Тарифи на комуналку в Україні зросли за рік на 30%: що подорожчало найбільше

Як змінилися тарифи на комуналку

Вартість газу для населення за рік збільшилася на 96,1%.

За електроенергію громадянам доводиться платити на 36,6% більше, ніж рік тому.

Тарифи на опалення та гарячу воду збільшилися на 13,9%.

Тарифи на водопостачання зросли на 11,8%;

За водовідведення треба платити на 18,6% більше;

Квартплата (утримання житла та прибудинкових територій) подорожчала на 3,2%;

Заборгованість за комунальні послуги

Станом на кінець липня 2021 року борги склали 64,4 мільярда гривень. При цьому в липні українці заплатили за комуналку навіть більше, ніж було зазначено в платіжках: 12,4 мільярда гривень (117,3% - в рахунок погашення боргу попередніх періодів - нарахованих за цей період сум).

Як розподілилася заборгованість з виплат громадян за комунальні послуги на кінець липня 2021-го:

за постачання та розподіл природного газу заборгованість склала 23 745 652 500 гривень;

за постачання теплової енергії та гарячої води - 20 322 826 900 гривень;

за постачання та розподіл електричної енергії - 7 138 870 000 гривень;

за централізоване водопостачання та водовідведення - 6 513 671 700 гривень;

за управління багатоквартирним будинком - 5 510 717 800 гривень;

за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1 194 178 500 гривень.

Оплата комуналки за рік: липень 2020 - липень 2021 (фото: ukrstat.gov.ua)