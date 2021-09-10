Тарифи на комуналку в Україні зросли за рік на 30%: що подорожчало найбільше

В Україні тарифи на комунальні послуги - за газ, воду, світло, квартплату та інше - подорожчали за рік майже на 30%. Платіжки ростуть, і продовжують накопичуватися борги населення по оплаті за ЖКГ.
Про це свідчать дані на сайті Держстату.
Станом на кінець липня 2021 року борги склали 64,4 мільярда гривень. При цьому в липні українці заплатили за комуналку навіть більше, ніж було зазначено в платіжках: 12,4 мільярда гривень (117,3% - в рахунок погашення боргу попередніх періодів - нарахованих за цей період сум).
Як розподілилася заборгованість з виплат громадян за комунальні послуги на кінець липня 2021-го:
Оплата комуналки за рік: липень 2020 - липень 2021 (фото: ukrstat.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що в Україні заборонили відключати світло за борги у "червоній" зоні карантину.
Також ми писали про те, що нещодавно експерт передрік колапс в Україні через борги за комуналку.