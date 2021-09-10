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Тарифи на комуналку в Україні зросли за рік на 30%: що подорожчало найбільше

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П'ятниця 10 вересня 2021 21:16
Тарифи на комуналку в Україні зросли за рік на 30%: що подорожчало найбільше Колаж РБК-Україна: як змінилися тарифи на комунальні послуги в Україні за рік
Автор: Володимир Костирін

В Україні тарифи на комунальні послуги - за газ, воду, світло, квартплату та інше - подорожчали за рік майже на 30%. Платіжки ростуть, і продовжують накопичуватися борги населення по оплаті за ЖКГ.

Про це свідчать дані на сайті Держстату.

Як змінилися тарифи на комуналку

  • Вартість газу для населення за рік збільшилася на 96,1%.
  • За електроенергію громадянам доводиться платити на 36,6% більше, ніж рік тому.
  • Тарифи на опалення та гарячу воду збільшилися на 13,9%.
  • Тарифи на водопостачання зросли на 11,8%;
  • За водовідведення треба платити на 18,6% більше;
  • Квартплата (утримання житла та прибудинкових територій) подорожчала на 3,2%;

Заборгованість за комунальні послуги

Станом на кінець липня 2021 року борги склали 64,4 мільярда гривень. При цьому в липні українці заплатили за комуналку навіть більше, ніж було зазначено в платіжках: 12,4 мільярда гривень (117,3% - в рахунок погашення боргу попередніх періодів - нарахованих за цей період сум).

Як розподілилася заборгованість з виплат громадян за комунальні послуги на кінець липня 2021-го:

  • за постачання та розподіл природного газу заборгованість склала 23 745 652 500 гривень;
  • за постачання теплової енергії та гарячої води - 20 322 826 900 гривень;
  • за постачання та розподіл електричної енергії - 7 138 870 000 гривень;
  • за централізоване водопостачання та водовідведення - 6 513 671 700 гривень;
  • за управління багатоквартирним будинком - 5 510 717 800 гривень;
  • за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1 194 178 500 гривень.

Тарифи на комуналку в Україні зросли за рік на 30%: що подорожчало найбільше

Оплата комуналки за рік: липень 2020 - липень 2021 (фото: ukrstat.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Україні заборонили відключати світло за борги у "червоній" зоні карантину.

Також ми писали про те, що нещодавно експерт передрік колапс в Україні через борги за комуналку.

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Тарифи на ЖКГ Комунальні платежі
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