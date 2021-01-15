Тарифы на газ во время карантина: какие будут цены в платежках этой зимой

В Украине пересмотрели цены на газ для населения и с 1 февраля будут установлены новые тарифы. Максимальная цена на газ по всей территории Украины составит 6,99 гривны за один кубометр, а максимум за транспортировку – 1,79 гривны.

Как рассказала народный депутат Юлия Гришина в своем Telegram-канале, суммы в платежках с 1 февраля должны уменьшится на 500-800 гривен.

"Только что закончилась онлайн-встреча фракции с премьер-министром, и. о. министра энергетики Витренко Ю., председателем Антимонопольного комитета Пищанской О., председателем НКРЕКП Тарасюком В.В. по поводу тарифов. Цена будет почти одинаковой по стране, без значимых различий, как сейчас. Общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500-800 грн. Решение НКРЕКП — проект уже на сайте", - сообщила нардеп.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, такая цена на газ будет действовать в Украине до апреля.

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхняя граница не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Дальше будем смотреть, какая будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты сделали расчеты и заявили, что тарифы на коммунальные услуги поднимутся на треть.

А также рассказывали о том, кого могут заставить вернуть субсидии в 2021 году.