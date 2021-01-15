Тарифи на газ під час карантину: які будуть ціни в платіжках цієї зими

В Україні переглянули ціни на газ для населення та з 1 лютого будуть встановлені нові тарифи. Максимальна ціна на газ по всій території України становитиме 6,99 гривні за один кубометр, а максимум за транспортування – 1,79 гривні.

Як розповіла народний депутат Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі, суми в платіжках з 1 лютого повинні зменшиться на 500-800 гривень.

"Тільки що закінчилася онлайн-зустріч фракції з прем'єр-міністром, в.о.міністра енергетики Вітренко Ю., головою Антимонопольного комітету Піщанською О., головою НКРЕКП Тарасюком В. В. з приводу тарифів. Ціна буде майже однаковою по країні, без значущих відмінностей, як зараз. Загальна сума платіжок з 1 лютого зменшиться на 500-800 грн. Рішення НКРЕКП — проєкт вже на сайті", - повідомила нардеп.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, така ціна на газ буде діяти в Україні до квітня.

"Уряд вирішив зафіксувати верхню межу ціни газу не вище 6,99 грн за кубічний метр. Це ринок, це ціна газу на ринку, але верхня межа не може перевищувати цю цифру. Ця ціна буде діяти на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто як мінімум до квітня. Далі будемо дивитися, яка буде ситуація. Можливо, ціна різко піде вниз, тоді ми знімемо це обмеження", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти зробили розрахунки та заявили, що тарифи на комунальні послуги зростуть на третину.

А також розповідали про те, кого можуть змусити повернути субсидії у 2021 році.