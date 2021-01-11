"Тарифные" протесты: люди протестуют против злоупотреблений облгазов

Фото: протест в Полтаве (poltava.to)

Все больше бытовых потребителей газа жалуются на поставщиков

В Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. Люди перекрывают трассы и передают обращение председателям городских советов. Возмущение людей, в частности, переросло в митинги под офисом поставщика и Оператора ГРС в городе Лубны Полтавской области, а затем - в перекрытие трассы Киев-Харьков - едва ли не самые крупные акции протеста на тарифную тематику.

Как пишет информационно-консультационный центр "ГазПравда", общественное недовольство услугами газовиков небезосновательное.

К специалистам центра поступает все больше обращений от бытовых потребителей газа, которые намерены сменить поставщика природного газа, однако сталкиваются с противодействием бывших поставщиков, аффилированных с облгазами.

По данным центра, вопиющими нарушениями новогодне-рождественского периода стали: присвоение нескольких ЕІС-кодов одному и тому же потребителю, возвращения потребителя к предыдущему поставщика без ведома самого потребителя, завышение объемов потребления, а также - отключение домохозяйств от газоснабжения из вымышленных причин просто посреди зимы.

"Чтобы получить более выгодную цену на газ, люди начали менять поставщика, однако достаточно часто сталкиваются с противодействием от предыдущего поставщика, который упрямо не хочет отпускать своих клиентов, шантажируя их отключением газа, проверками и доначислением дополнительных объемов потребления. Наиболее цинично себя ведет Лубныгаз и его "дочка" ТД Лубныгаз. Именно поэтому "ГазПравда" помогает потребителям готовить претензии и жалобы потребителям, ведь ненаказанное зло быстро растет", - подчеркнула координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

Кроме того, по данным центра, группа облгазов продолжает применять так называемые "температурные коэффициенты" несмотря на прямой запрет НКРЭКУ. Несмотря на внесенные изменения в Кодекс ГРМ и Типового договора распределения природного газа от ноября 2020 года в части учета потребленного газа исключительно по показаниям счетчика (без учета так называемых "температурных" коэффициентов), Операторы ГРМ и продолжают их применять в бытовых потребителей.

"В наш центр поступает значительное количество обращений от граждан относительно алгоритма действий в таких случаях. Мы подготовили шаблон жалобы в НКРЭКУ, который является в открытом доступе на нашем сайте", - сообщает "ГазПравда".

Напомним, после введения рынка газа каждый потребитель может самостоятельно выбрать себе поставщика, в частности того, который предложит лучшую цену. Сегодня на рынке представлено более 50 различных поставщиков, их цена отличается более чем на 3 гривны за кубометр.

Актуальные цены на газ у разных поставщиков можно найти на сайте.