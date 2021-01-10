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В Полтаве протестуют из-за тарифов на газ. Движение на трассе Киев-Харьков перекрыто

Полтава, Воскресенье 10 января 2021 14:21
В Полтаве протестуют из-за тарифов на газ. Движение на трассе Киев-Харьков перекрыто
Фото: протест в Полтаве (poltava.to)
Автор: Анастасия Рокитна

В Полтаве вышли на протест жители города из-за повышения тарифов на газ. Полиция перекрыла движение на трассе Киев-Харьков в черте города.

Об этом сообщает издание "Полтавщина".

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Posted by Миколай Курков on Sunday, January 10, 2021

Сейчас ограничен проезд на ул. Киевское Шоссе со стороны Харькова до улицы Грушевского.

Около 20 митингующих протестуют против новых тарифов на газ и за его транспортировку. Участники митинга перманентно передвигаются по пешеходному переходу, в связи с этим и ограничено движение.

Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала повышение тарифа за распределение газа в Полтаве до 2,31 гривен на метр кубический.

Напомним, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м.

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