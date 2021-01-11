"Тарифні" протести: люди протестують проти зловживань облгазів

Фото: протест у Полтаві (poltava.to)

Все більше побутових споживачів газу скаржаться на постачальників

В Україні у ряді міст влаштували акції протести через підняття тарифів на газ. Люди перекривають траси та передають звернення головам міських рад. Обурення людей, зокрема, переросло в мітинги під офісом постачальника та Оператора ГРМ у місті Лубни Полтавської області, а потім - у перекриття траси Київ-Харків - чи не найбільші акції протесту на тарифну тематику.

Як пише інформаційно-консультаційний центр "ГазПравда", громадське невдоволення послугами газовиків небезпідставне.

До фахівців центру надходить все більше звернень від побутових споживачів газу, які мають намір змінити постачальника природного газу, проте стикаються із протидією колишніх постачальників, афілійованих з облгазами.

За даними центру, кричущими порушеннями новорічно-різвдяного періоду стали: присвоєння кількох ЕІС-кодів одному й тому ж споживачу, повернення споживача до попереднього постачальника без відома самого споживача, завищення обсягів споживання, а також - відключення домогосподарств від газопостачання з вигаданих причин просто посеред зими.

"Щоб отримати вигіднішу ціну на газ, люди почали змінювати постачальника, однак досить часто стикаються з протидією від попереднього постачальника, який уперто не хоче відпускати своїх клієнтів, шантажуючи їх відключенням газу, перевірками та донарахуванням додаткових обсягів споживання. Найбільш цинічно себе поводить Лубнигаз та його "дочка" ТД Лубнигаз. Саме тому "ГазПравда" допомагає споживачам готувати претензії і скарги споживачам, адже непокаране зло швидко зростає", - наголосила координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

Окрім того, за даними центру, група облгазів продовжує застосовувати так звані "температурні коефіцієнти" попри пряму заборону НКРЕКП. Не зважаючи на внесені зміни до Кодексу ГРМ та Типового договору розподілу природного газу від листопада 2020 року в частині обліку спожитого газу виключно за показами лічильника (без врахування так званих "температурних" коефіцієнтів), Оператори ГРМ і далі продовжують їх застосовувати до побутових споживачів.

"До нашого центру надходить значна кількість звернень від громадян щодо алгоритму дій у таких випадках. Ми підготували шаблон скарги до НКРЕКП, який є у відкритому доступі на нашому сайті", - повідомляє "ГазПравда".

Нагадаємо, після запровадження ринку газу кожен споживач може самостійно вибрати собі постачальника, зокрема того, який запропонує найкращу ціну. Сьогодні на ринку представлено понад 50 різних постачальників, їх ціна відрізняється на понад 3 гривні за кубометр.

Актуальні ціни на газ у різних постачальників можна знайти на сайті.