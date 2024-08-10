7 незвичайних засобів назавжди позбутися тарганів у оселі

Як знищити тарганів домашніми способами

Борна кислота

Борна кислота, що має виражену інсектицидну та антисептичну дію, при потраплянні в організм комахи, порушує її травну систему і викликає загибель. Вона продається у вигляді порошку, який можна розсипати по кутах або змішати з іншими інгредієнтами, такими як яйце, картопляне пюре або цукор.

Алкогольна пастка

У миску або іншу місткість наливають пиво. Солодкуватий запах алкоголю приваблює тарганів, які напиваються і не можуть вибратися з контейнера, що наочно демонструє згубність пияцтва для всіх живих істот.

Скотч

Липку стрічку, аналогічну до тієї, що продається для мух та комарів, можна розмістити біля сміттєвого відра, кухонних шаф або вентиляційної решітки. Це стане ідеальною пасткою для тарганів, яка до того ж є економічно вигідною бо дешева.

Азійський метод

Курячі яйця потрібно варити не менше трьох годин, після чого вони виділяють отруйне з'єднання на основі сірки. Потім ці яйця очищують і розкладають у місцях появи комах, що призводить до їхньої неминучої загибелі.

Тетраборат натрію (бура)

Ця неорганічна сполука, що має бактеріостатичну активність, діє аналогічно до борної кислоти. Її можна змішати з яєчним жовтком і картоплею або з цукровою пудрою та крохмалем для створення ефективної приманки.

Ефірні олії

Олії евкаліпта, герані, лимона, меліси та чайного дерева ефективно відлякують комах, змушуючи їх тікати з приміщення. До того ж ці олії залишають приємний аромат у вашому житлі.

Їдкі та пахучі речовини

Такі речовини, як скипидар, гас, оцет та технічний спирт, також ефективно відлякують комах, швидко випаровуючись. Проте, їхній сильний запах може бути неприємним і для вас.

Але пам'ятайте, що якщо ви мешкаєте у багатоквартирному будинку, то таргани мігрують між квартирами вентиляцією. Тож стабільні результати по їх знищенню можуть бути досягнути тільки при обробці інсектицидами усього будинку, а це вимагає згоди усіх мешканців.