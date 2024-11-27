Таратута: рецепт українського салату, який буде конкурентом вінегрету

Що потрібно для таратути

Для того, щоб приготувати таратуту з вареного буряка, необхідні ці продукти

буряк - 5 шт.

відвар з буряків - 100 мл

цибуля - 2 шт.

огірки солоні - 7 шт.

розсіл з огірків - 250 мл

хрін - 1 ст. л.

олія - 1 ст. л.

Як готувати таратуту

Щоб приготувати таратуту, спершу потрібно відварити буряк. Для цього буряк потрібно ретельно промити, адже для таратути потрібно буде використати відвар з коренеплоду. Також могли використовувати не лише буряковий відвар, а й квас.

Коренеплід потрібно почистити від шкірки, а потім нарізати кружальцями завтовшки 2 мм. Перекладіть буряк в каструлю та залийте водою так, щоб буряки були повністю занурені в рідину.

Як готувати буряк для таратути (скриншот / Кулінарні витівки)

Поставте посуд на вогонь, а тим часом підготуйте решту інгредієнтів. Огірки потрібно нарізати на кружальця завтовшки 1-2 мм, попередньо відрізавши кінчики овочів.

Як нарізати огірки для таратути (скриншот / Кулінарні витівки)

Перекладіть огірки в глибоку миску, та наріжте цибулю. Цибулю потрібно почистити та накришити кружальцями, півкільцями або смужками. На смакові якості обраний спосіб - це не впливатиме.

Витягніть буряк шумівкою та перекладіть в миску. Коли коренеплід охолоне, додайте нарізання огірки, цибулю та хрін.

Для того, щоб збалансувати смак та консистенцію, додають розсіл та буряковий відвар. Саме від кількості цих двох інгредієнтів залежить, чи буде таратута салатом, чи її можна з'їсти як першу страву

Після цього посуд потрібно накрити тарілкою або плівкою та поставити в холодильник приблизно на добу.