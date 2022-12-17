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Тарас Цимбалюк показав подарунок від нової дівчини на день народження: романтичні фото

Тарас Чимбалюк показав подарунок від коханої (instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український актор Тарас Цимбалюк та зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" відсвяткував свій день народження у Києві. Також він показав подарунок від своєї нової дівчини.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

16 грудня артисту виповнилося 33 роки. В той день російські війська завдали масового ракетного удару. Однак, справжнє свято для коханого зуміла влаштувати його дівчина.

Зокрема, Тарас опублікував чорно-біле змазане фото, на якому він позує зі своєю обраницею. Однак, як і завжди, обличчя дівчини розібрати важко.

Тарас Цимбалюк показав нове фото з дівчиною (скрін)

Шанувальники у мережі вже з'ясували, що він зустрічається з рестораторкою та бізнесвумен Світланою Готочкіною. До того ж вона також в Instagram опублікувала таке ж розмазане фото.

Світлана Готочкіна зустрічається з актором Тарасом Цимбалюком (instagram.com/got.sveta)

Також Тарас показав, який сюрприз йому зробила кохана. Дівчина подарувала Цимбалюку йому розкішний торт у вигляді камери, статуетки "Оскара" та кінострічки, на якій зображені спільні фото пари.

Тарас Цимбалюк показав подарунок від коханої (скрін)

Також Готочкіна розповіла, що через ракетні обстріли окупантів, вона постелила їм з Тарасом у ванній кімнаті на підлозі.

Світлана Готочкіна зустрічається з актором Тарасом Цимбалюком (instagram.com/got.sveta)

Нещодавно ми повідомляли, що Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля.

Також актор розповідав, чому не пішов на війну, як Хливнюк або Федінчик.

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актерТарас Цымбалюк