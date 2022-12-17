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Тарас Цымбалюк показал подарок от новой девушки на день рождения: романтические фото

Тарас Чимбалюк показал подарок от любимой (instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк и звезда сериала "Спіймати Кайдаша" отметил свой день рождения в Киеве. Также он показал подарок от своей новой девушки.

Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

16 декабря артисту исполнилось 33 года. В тот день российские войска нанесли массовый ракетный удар. Однако настоящий праздник для любимого сумела устроить его девушка.

В частности, Тарас опубликовал черно-белое смазанное фото, на котором он позирует со своей избранницей. Однако, как всегда, лицо девушки разобрать трудно.

Тарас Цымбалюк показал новое фото с девушкой (скрин)

Поклонники в сети уже выяснили, что он встречается с ресторатором и бизнесвумен Светланой Готочкиной. К тому же она также в Instagram опубликовала такое же размазанное фото.

Светлана Готочкина встречается с актером Тарасом Цымбалюком (instagram.com/got.sveta)

Также Тарас показал, какой сюрприз ему преподнесла любимая. Девушка подарила Цимбалюку ему роскошный торт в виде камеры, статуэтки "Оскара" и киноленты, на которой изображены общие фото пары.

Тарас Цымбалюк показал подарок от любимой (скрин)

Также Готочкина рассказала, что из-за ракетных обстрелов оккупантов она постелила им с Тарасом в ванной комнате на полу.

Светлана Готочкина встречается с актером Тарасом Цымбалюком (instagram.com/got.sveta)

Недавно мы сообщали, что Тарас Цымбалюк расстался с женой спустя год после свадьб.

Также актер рассказывал, почему не пошел на войну, как Хливнюк или Фединчик.

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актерТарас Цымбалюк