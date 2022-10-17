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Тарас Цимбалюк розповів, чому не пішов на війну, як Хливнюк або Федінчик

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Понеділок 17 жовтня 2022 13:10
Тарас Цимбалюк розповів, чому не пішов на війну, як Хливнюк або Федінчик Тарас Цимбалюк пояснив, чому зайнявся волонтерством, а не пішов на фронт (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Юлія Гаюк

З початком повномасштабного вторгнення багато українських артистів долучилися до лав ЗСУ або ТрО. Серед них Андрій Хливнюк, Андрій Федінчик, Тарас Тополя та багато інших.

Проте деякі пішли у волонтерство, як-от актор Тарас Цимбалюк.

В інтерв'ю "24 каналу" він розповів, чому зробив саме такий вибір та чи вірить в хороших росіян.

Чому Тарас Цимбалюк не пішов на війну?

24 лютого Тарас був у Києві, звідки швидко виїхав разом із племінниками та колишньою дружиною до рідного Корсунь-Шевченківського на Черкащині.

Вдома планував вступити до тероборони, але, каже актор, там вона стоїть дотепер і по суті непотрібна. Тому чоловік активно зайнявся волонтерством.

Тарас Цимбалюк розповів, чому не пішов на війну, як Хливнюк або Федінчик

Тарас Цимбалюк на гастролях з виставою "Емігранти" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Оскільки в мене немає військової кафедри, я не служив, то почав використовувати свій медіапростір і популярність, і почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатись до людей, відповідати на їхні запити й потреби", - пояснює Тарас.

Тарас також долучився до організації благодійного аукціону, щоб зібрати на п'ять карет швидкої допомоги. Вартість однієї з них становить 10 000 євро.

Як лот на аукціон актор представив штани, які носитиме його герой у новому сезоні серіалу "Кріпосна".

Тарас Цимбалюк розповів, чому не пішов на війну, як Хливнюк або Федінчик

Тарас Цимбалюк розіграв штани Назара з "Кріпосної" (фото: instagram.com/act_lots)

"Один з найуспішніших моїх проєктів - серіал «Кріпосна», який мене познайомив з великою кількістю шанувальників. Я безмежно вдячний вам за любов до нашого проєкту, і до мого героя. Мені завжди хотілось щось розіграти зі знімального майданчика серед своїх підписників", - написав Тарас.

Чи вірить Тарас у хороших росіян?

Тарас розповідає, що переїжджаючи до Києва, мріяв зніматися в російськомовних серіалах і зробити кар'єру в Москві. Причиною цьому стало те, що російська кіноіндустрія на той час була розвинена краще за українську.

"Розкритися в чомусь українському - це один шанс із мільйона. Тому я знімався в російських серіалах, я їздив у Москву, я знімався у кліпі групи "Ленинград". Навіть напередодні війни я знімався у російському серіалі з Настею Цимбалару, з Ксенією Мішиною, з Антоном Батирєвим", - каже актор.

Тарас Цимбалюк розповів, чому не пішов на війну, як Хливнюк або ФедінчикТарас Цимбалюк розповів, чому не пішов на війну, як Хливнюк або ФедінчикТарас Цимбалюк розповів, чому не пішов на війну, як Хливнюк або Федінчик

Український актор на зйомках кліпу "Ленинград" (кадри з кліпу)

Проте зараз він розірвав зв'язки з усіма російськими акторами. Ба більше - він писав і дзвонив їм, але, за словами Цимбалюка, було просто неможливо вести діалог: "Вони сказали, що ми бандерівці, що у нас тут пропаганда, фейки й так далі".

Згадуючи про російських колег, Тарас каже, що не може назвати їх хорошими росіянами.

"Якщо людина виїжджає з Росії, бо там погана влада, то це нормально. Це не хороший росіянин, це людина, яка просто адекватна. Так повинно бути", - пояснює чоловік.

Раніше ми розповідали про зірок, які вже повернулися з Європи до України.

Читайте також, хто з українських артистів вступив до лав ЗСУ або тероборони.

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