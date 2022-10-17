Тарас Цимбалюк розповів, чому не пішов на війну, як Хливнюк або Федінчик

З початком повномасштабного вторгнення багато українських артистів долучилися до лав ЗСУ або ТрО. Серед них Андрій Хливнюк, Андрій Федінчик, Тарас Тополя та багато інших.

В інтерв'ю "24 каналу" він розповів , чому зробив саме такий вибір та чи вірить в хороших росіян.

Чому Тарас Цимбалюк не пішов на війну?

24 лютого Тарас був у Києві, звідки швидко виїхав разом із племінниками та колишньою дружиною до рідного Корсунь-Шевченківського на Черкащині.

Вдома планував вступити до тероборони, але, каже актор, там вона стоїть дотепер і по суті непотрібна. Тому чоловік активно зайнявся волонтерством.

Тарас Цимбалюк на гастролях з виставою "Емігранти" (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Оскільки в мене немає військової кафедри, я не служив, то почав використовувати свій медіапростір і популярність, і почав волонтерити. У мене є машина, джип, я почав щось там вивозити, рекламувати, звертатись до людей, відповідати на їхні запити й потреби", - пояснює Тарас.

Тарас також долучився до організації благодійного аукціону, щоб зібрати на п'ять карет швидкої допомоги. Вартість однієї з них становить 10 000 євро.

Як лот на аукціон актор представив штани, які носитиме його герой у новому сезоні серіалу "Кріпосна".

Тарас Цимбалюк розіграв штани Назара з "Кріпосної" (фото: instagram.com/act_lots)

"Один з найуспішніших моїх проєктів - серіал «Кріпосна», який мене познайомив з великою кількістю шанувальників. Я безмежно вдячний вам за любов до нашого проєкту, і до мого героя. Мені завжди хотілось щось розіграти зі знімального майданчика серед своїх підписників", - написав Тарас.

Чи вірить Тарас у хороших росіян?

Тарас розповідає, що переїжджаючи до Києва, мріяв зніматися в російськомовних серіалах і зробити кар'єру в Москві. Причиною цьому стало те, що російська кіноіндустрія на той час була розвинена краще за українську.

"Розкритися в чомусь українському - це один шанс із мільйона. Тому я знімався в російських серіалах, я їздив у Москву, я знімався у кліпі групи "Ленинград". Навіть напередодні війни я знімався у російському серіалі з Настею Цимбалару, з Ксенією Мішиною, з Антоном Батирєвим", - каже актор.

Український актор на зйомках кліпу "Ленинград" (кадри з кліпу)

Проте зараз він розірвав зв'язки з усіма російськими акторами. Ба більше - він писав і дзвонив їм, але, за словами Цимбалюка, було просто неможливо вести діалог: "Вони сказали, що ми бандерівці, що у нас тут пропаганда, фейки й так далі".

Згадуючи про російських колег, Тарас каже, що не може назвати їх хорошими росіянами.

"Якщо людина виїжджає з Росії, бо там погана влада, то це нормально. Це не хороший росіянин, це людина, яка просто адекватна. Так повинно бути", - пояснює чоловік.