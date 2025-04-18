Тарас Цимбалюк - новий "Холостяк": все про його романи, скандали та найгучніші ролі

Біографія Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк народився 16 грудня 1989 року в місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині в родині вчителів - батько був істориком, мати викладала французьку. З дитинства Тарас поєднував навчання в гімназії з бальними танцями, дзюдо, боксом і шкільною творчістю.

Захоплення КВК наштовхнуло його на думку про кар’єру гумориста, та з поради батька вирішив податися до театрального вишу. Тарас Цимбалюк з батьками (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Першу спробу вступити до університету Карпенка-Карого провалив, натомість вступив до Університету культури та мистецтв. Згодом таки став студентом омріяного театрального вишу, де навчався паралельно.

Ще під час навчання активно шукав роботу: знімався в масовках, працював моделлю та кальянником. У 2013 році завершив навчання в Карпенка-Карого зі спеціальністю "актор драматичного театру та кіно". Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Кар'єра

Його акторський шлях розпочався у 2011-му з другорядної ролі в серіалі "Щоденники темного". Тоді він мав поголену голову і грав переважно бандитів чи охоронців. Упродовж 2011-2019 років знявся більш як у 40 проєктах - здебільшого в епізодах або другорядних ролях. Запам’ятався у серіалі "Останній яничар", де зіграв сина турецького посла - негативного героя, який привернув увагу глядачів харизмою.

Перший справжній успіх прийшов у 2019 році з роллю Назара в серіалі "Кріпосна" від СТБ. Образ щирого та благородного коваля, закоханого в головну героїню, припав до душі глядачам.

Родина актора була серед найвідданіших фанатів. Того ж року він зіграв повстанця у стрічці "Чорний ворон", а у 2020-му з'явився у серіалі "Спіймати Кайдаша", де втілив Карпа - сильного, жорсткого, але багатогранного персонажа. Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

У 2021-му Тарас знову зіграв у "Кріпосній", а також з’явився в мелодрамі "Невірна" і "Кава з кардамоном", де втілив сина священника, життя якого змінює революція.

Після низки успішних проєктів актор став отримувати більше пропозицій на головні ролі та міг дозволити собі відмовлятися від менш цікавих. Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Особисте життя

Перший шлюб Тараса стався ще у студентські роки - він узяв за дружину одногрупницю. Проте союз виявився недовгим: уже за кілька місяців після весілля пара зрозуміла, що не має спільного майбутнього, і за взаємною згодою розійшлася.

Другою обраницею актора стала стилістка Тіна Антоненко, з якою він познайомився під час роботи над музичним кліпом. Вони довго не поспішали з офіційним оформленням стосунків і просто насолоджувалися спільним життям.

Лише через два роки Тарас освідчився Тіні просто під час прямого ефіру "Танців з зірками". Їхнє весілля відбулося у 2021 році. Проте вже на початку наступного року стосунки дали тріщину. Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

За словами актора, між ними почали виявлятися суттєві розбіжності у поглядах на життя. Пара спробувала взяти паузу, аби розібратися в ситуації, та врешті-решт улітку 2022 року Тарас повідомив про розлучення.

Хоча одразу після розриву актор наголошував, що не готовий до нових почуттів, уже через чотири місяці в його Instagram з’явилися світлини з новою супутницею.

Згодом стало відомо, що це Світлана Готочкіна - київська дизайнерка та рестораторка. Познайомив їх спільний знайомий, а спілкування продовжилося в онлайн-форматі. Після довгих розмов у мережі вони вирішили зустрітися, і між ними виникли щирі почуття. За словами Тараса, ці стосунки розвиваються природно та легко. Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Втім, пара розпалася. Тарас і Світлана не оголошували про розрив публічно, а просто припинили з’являтися в соціальних мережах один у одного, поступово натякаючи, що більше не разом. Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Скандали за участі Цимбалюка

Тарас Цимбалюк опинився у центрі скандалу лише один раз, коли разом зі своєю тодішньою обраницею Світланою Готочкіною та скандальною блогеркою Анною Алхім порозважався під пісні російських виконавців, серед яких була композиція Сергія Мазаєва, який підтримував Путіна на виборах.

Це привернуло увагу журналістки Аліни Доротюк, яка опублікувала відео та наголосила, що ще у 2022 році Цимбалюк підіймав важливість мовного питання, а у 2024-му він без сорому розважався під музику росіян.

Тарас довгий час не коментував інцидент, але зрештою вирішив звернутися до шанувальників через Instagram і пояснити свої дії. Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Він визнав свою помилку і заявив, що вчинив неправильно. Актор також поділився, що зазнав шаленого хейту в мережі, де його буквально "атакували". Цимбалюк нагадав про свою благодійну діяльність і закликав колег та інших публічних осіб демонструвати достойний приклад у соціальних мережах.