Тарас Тополя висловився про чоловіків, які не захищають Україну в окопах

"Я не ідеалізую людей"

Артиста спитали, як він ставиться до заяв про те, що скоро в Україні "не залишиться" чоловіків. Тополя зізнався, що не може розчаровуватися, адже уявляв, що деякі будуть казати про мобілізацію саме так.

"Я не ідеалізую людей. Я розумію нутро - базовий фундамент багатьох людей. І так, є величезна кількість людей, які п'яте колесо до воза. Війна їм не подобається, вони не хочуть туди вникати і будуть робити усе, аби вона не прийшла у їхнє життя", - пояснив Тополя.

Що Тополя думає по чоловіків, які не хочуть на фронт (фото: РБК-Україна)

"Вони втечуть, потім повернуться"

Також артист пояснив, що чоловіки, які бояться воювати, можуть втекти, а потім повернутися. Але Тополя не бачить сенсу щось питати у таких людей. Адже це питання не до них, а до тих, хто їх виховував.

"Треба - вони втечуть, потім повернуться. Будуть критикувати, будуть щось там обурюватися. Але чи я таких людей звинувачую?.. Їх же хтось виховував. Їм же хтось такі принципи заклав. Мабуть, то батьки. То питання тоді до них", - зазначив артист.