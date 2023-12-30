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Тарас Тополя высказался о мужчинах, которые не защищают Украину в окопах

Что музыкант думает об уклоняющихся (фото: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинский певец и солист группы "Антитіла" Тарас Тополя откровенно высказался о мужчинах, которые не защищают нашу страну на фронте. Артист не стал скрывать своих мыслей по поводу тех людей, которые выступают против мобилизации.

Об этом Тополя рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я не идеализирую людей"

Артиста спросили, как он относится к заявлениям, что скоро в Украине "не останется" мужчин. Тополя признался, что не может разочаровываться, ведь представлял, что некоторые будут говорить о мобилизации именно так.

"Я не идеализирую людей. Я понимаю нутро - базовый фундамент многих людей. И да, есть огромное количество людей, которые пятое колесо к телеге. Война им не нравится, они не хотят туда вникать и будут делать все, чтобы она не пришла в их жизни", - объяснил Тополя.

 Что Тополя думает по мужчинах, которые не хотят на фронт (фото: РБК-Украина)

"Они убегут, потом вернутся"

Также артист объяснил, что мужчины, которые боятся воевать, могут сбежать, а затем вернуться. Но Тополь не видит смысла что-то спрашивать у таких людей. Это вопрос не к ним, а к тем, кто их воспитывал.

"Надо - они убегут, потом вернутся. Будут критиковать, будут что-то там возмущаться. Но обвиняю ли я таких людей?.. Их же кто-то воспитывал. Им же кто-то такие принципы заложил. Наверное, это родители. Это вопрос тогда к ним", - отметил артист.

 

Раньше мы уже рассказывали, как Виталий Козловский выглядел 20 лет назад.

Также недавно стало известно, что Тополя сказал, как ему удалось демобилизоваться.

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