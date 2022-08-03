Тараканы уйдут сами, если просто поставить эти растения в доме

Тараканы часто атакуют наши дома, даже если мы следим за чистотой и убираем остатки пищи на ночь. Рыжие насекомые заползают от соседей, атакуют нас через подъезды, летом - через балконы и тому подобное. Чтобы не применять агрессивные средства, которые травят нас быстрее тараканов, предлагаем естественные щадящие меры от вредителей.