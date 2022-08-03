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Тараканы уйдут сами, если просто поставить эти растения в доме

Фото: Как отогнать тараканов (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Тараканы часто атакуют наши дома, даже если мы следим за чистотой и убираем остатки пищи на ночь. Рыжие насекомые заползают от соседей, атакуют нас через подъезды, летом - через балконы и тому подобное. Чтобы не применять агрессивные средства, которые травят нас быстрее тараканов, предлагаем естественные щадящие меры от вредителей.

Об этом пишет Santeplus.

Какое растение часто используют для отпугивания тараканов

Эксперты говорят, что некоторые

Какие еще растения отгоняют тараканов

Инсектицидными свойствами обладает растение пиретрум, которое часто путают с ромашкой и так называют. Выращивают его чаще всего на открытом грунте в весенне-летний период. Полюбите букеты с пиретрумом и тараканы вам не страшны.

Фото: Пиретрум поможет выгнать тараканов (zakupator)

Фото: Кошачья мята эффективна от насекомых (wikipedia)

Ранее мы писали о простых до гениального способах отпугнуть мух от вашего дома.

Также мы сообщали, как отчистить дом с помощью фруктов.

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насекомоетараканы