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Таргани підуть самі, якщо просто поставити ці рослини в оселі

Фото: Як відігнати тарганів (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Таргани часто атакують наші домівки, навіть якщо ми стежимо за чистотою й прибираємо залишки їжі на ніч. Руді комахи заповзають від сусідів, атакують нас через під'їзди, влітку - через балкони тощо. Аби не застосовувати агресивні засоби, які травлять нас швидше за тарганів, пропонуємо природні щадливі заходи від шкідників.

Про це пише Santeplus.

Яку рослину часто використовують для відлякування тарганів

Експерти кажуть, що деякі

Які ще рослини відганяють тарганів

Інсектицидні властивості має рослина піретрум, яку часто плутають з ромашкою і так називають. Вирощують його найчастіше на відкритому грунті у весняно-літній період. Полюбіть букети з піретрумом і таргани вам не страшні.

Фото: Піретрум допоможе вигнати тарганів (zakupator)

Фото: Котяча м'ята ефективна від комах (wikipedia)

Раніше ми писали про прості до геніального способи відлякати мух від вашого дому.

Також ми повідомляли, як відчистити дім за допомогою фруктів.

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