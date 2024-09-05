Тапки, капці, шльопанці: яке слово доречно вживати в українській мові, а яке ні

В українській мові кожен елемент гардероба і взуття мають свої назви. Дуже часто українці використовують росіянізми й навіть не підозрюють, що роблять помилку. Саме така ситуація з улюбленим літнім взуттям, яке найчастіше називають "шльопанці" або "шльопки".

Як насправді потрібно називати таке взуття українською і які назви помилкові, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця Олександра Авраменко у YouTube .

За словами мовознавця, слова "шльопанці" та "шльопки" - це росіянізми, які використовувати в українській мові не варто. Замість них потрібно використовувати інші й Авраменко розповів, які саме.

"Шльопанці - це більш російське слово, хоча в Україні воно має розмовний відтінок. Запам'ятайте - пантОфлі або в однині пантофель", - розказав фахівець.

Він пояснив, що пантофлі - це м'які кімнатні туфлі без закаблУків.

"А що ж таке закаблУки? Закаблук - це задня частина взуття, що охоплює п'яту. Російською - "задник", - пояснив Авраменко.

Він також додав, що й слова "тапки" або "тапочки" також мають розмовний відтінок. Але в українській мові є дуже просте слово, яке варто використовувати - це слово "капці", а якщо в однині - капець. А ще є дуже старовинне українське слово - "капти".

Капці - це легкі туфлі, переважно для хати. А ще так називають легке взуття на Сході. А от на взуття, яке називають "шльопанцями" колись казали - "виступці" або "патинки".