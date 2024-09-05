"Тапки, капці, шльопанці": какое слово уместно употреблять в украинском языке, а какое нет

В украинском языке каждый элемент гардероба и обуви имеют свои названия. Очень часто украинцы используют русизмы и даже не подозревают, что совершают ошибку. Именно такая ситуация с любимой летней обувью, которую чаще всего называют "шльопанці" или "шльопки".

Как на самом деле нужно называть такую обувь на украинском языке и какие названия ошибочные, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение языковеда Александра Авраменко в YouTube .

По словам языковеда, слова "шльопанці" и "шльопки" - это русизмы, которые использовать в украинском языке не стоит. Вместо них нужно использовать другие, и Авраменко рассказал, какие именно.

"Шльопанці - это более русское слово, хотя в Украине оно имеет разговорный оттенок. Запомните - пантОфлі или в единственном числе пантофель", - рассказал специалист.

Он объяснил, что пантофлі - это мягкие комнатные туфли без закаблУков.

"А что же такое закаблУки? Закаблук - это задняя часть обуви, которая охватывает пятку. На русском - "задник", - объяснил Авраменко.

Он также добавил, что и слова "тапки" или "тапочки" также имеют разговорный оттенок. Но в украинском языке есть очень простое слово, которое следует использовать - это слово "капці", а если в единственном числе - капець. А еще существует очень старинное украинское слово - "капти".

Капці - это легкие туфли, преимущественно для дома. А еще так называют легкую обувь на Востоке. А вот на обувь, которую называют "шльопанцями" когда-то говорили - "виступці" или "патинки".