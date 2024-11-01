Танцював без ніг і написав книгу: 7 фактів про "Холостяка" Терена, який шукає кохання на реаліті

Олександр родом із Рівного, у минулому працював баристою в одному із закладів Києва. Після початку повномасштабного вторгнення вивіз дівчину в безпечне місце, а сам вирушив до військкомату, де отримав призначення в ІТ-військах. Однак така ситуація його не влаштувала - він став добровольцем батальйону "Карпатська Січ", а згодом командиром взводу.

Маловідомі факти про Олександра Терена

1 факт: ледь не загинув

Під час боїв у Харківській області захисник отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги. Сталося це 24 серпня 2022 року.

У селі Дмитрівка Олександр разом із побратимами увійшов у посадку, а на висоті був ворожий танк. Він почав обстрілювати їх, військові не могли до нього дістати мінометами, тож піхота отримала команду "Відбій".

До важкого бою додалася ще й втома, адже згодом Олександр почав засинати, і тоді отримав поранення ніг. Його засипало землею, на щастя, врятували старі двері: вони впали та вберегли життя воїна. Йому наклали турнікети на обидві ноги та знеболили, потім у найближчому селі зробили ампутацію однієї ноги.

Пізніше Олександра направили до лікарні до Харкова, а потім до Полтави. Вже в лікарні лікар повідомив, що почалося омертвіння тканин, тож ліву ногу теж треба ампутувати.

Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

2 факт: станцював без ніг

Незважаючи на втрату обох ніг, захисник після реабілітації та протезування зміг не лише ходити, а й навіть танцювати.

Влітку 2023 року Терен взяв участь у балетному перфомансі на сцені у Каліфорнії (США). Разом із артистами трупи United Ukrainian Ballet він станцював хореографію Емми Евелін у рамках благодійної програми.

Олександр виступив у Каліфорнії (фото: instagram.com/mariuspetipasociety)

3 факт: отримав медаль із плавання на міжнародних змаганнях "Ігри нескорених"

Восени 2023 року у складі національної збірної майбутній Холостяк 2024 завоював медаль з плавання на міжнародних змаганнях "Ігри нескорених". Він став бронзовим призером на дистанції 50 м вільним стилем у класі ISB серед чоловіків. Крім плавання, також виступив у пауерліфтингу, де потрапив до топ-5. Виступав у складі української команди з баскетболу на візках та об'єднаній збірній - у регбі.

Холостяк 2024 Олександр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

4 факт: Терен - головний герой фільму, який знімає Сара Джессіка Паркер

У 2023 році Відома актриса Сара Джесіка Паркер стала виконавчим продюсером документального фільму "Front Row" ("Перший ряд") про талановитих українських артистів балету.

У стрічці йтиметься про українських танцюристів, які працюють в еміграції. Вони утворили балетну трупу "Об'єднаний український балет". Згодом до танцюристів приєднується військовий Олександр Терен, який втратив ноги на фронті.

Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

5 факт: випустив автобіографічну книгу

У жовтні 2023 року майбутній Холостяк випустив автобіографічну книгу під назвою "Історія впертого чоловіка" - це перша його книга, і в ній він розповідає про спроби потрапити до ЗСУ та військовий шлях до моменту свого поранення під час контрнаступу на Харківщині.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

6 факт: шукає україномовну, самодостатню дівчину, з якою буде легко спілкуватися

"Мені важливо, щоб вона була україномовною, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без жодних сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору", - зазначив Терен.

Холостяк 2024 (instagram.com/holostyakstb)

7 факт: з'явився у новому кліпі гурту O.Torvald

Головний герой кліпу - "Холостяк" Терен, який своїм прикладом показує, наскільки важливо ніколи не здаватися.

"Звичайно, насамперед я погодився на зйомку в цьому кліпі, бо хочу, щоб якнайбільше людей бачили людей з інвалідністю у всіх сферах життя, у всіх сферах активностей, у тому числі медіа. Люди з інвалідністю - це більша частина нашого суспільства , невід'ємна від культури та медіа", - розповів Будько.