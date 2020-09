Танцы со звездами: когда и где смотреть эфир, на котором вылетит первая пара

Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)

Второй эфир Танцев со звездами удивит сюрпризами и расставанием с первой парой

Второй эфир грандиозного шоу Танцы со звездами 2020 украинцы смогут увидеть уже вечером 6 сентября. Сегодня шоу покинет одна из пар, которая наберет меньше всего баллов по результатам голосования зрителей и судей.

Пока же ведущие, судьи, звезды и их партнеры готовятся выйти на паркет, чтобы удивлять зрителей. Новый выпуск грандиозного шоу стартует сегодня в 21:00 на канале 1+1.

Напомним, что за звание лучших танцоров паркета грандиозного шоу Танцы со звездами будут бороться:

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Позитив и Юлия Сахневич,

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева,

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Олег Винник и Алена Шоптенко,

Арам Арзуманян и Тоня Руденко,

Юлия Санина и Дмитрий Жук,

Alyona Alyona и Юрий Гурич,

Сергей Мельник и Аделина Дели,

Тарас Цымбалюк и Яна Заец,

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,

Оля Фреймут и Илья Падзина,

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар,

Сергей Танчинец Яна Цыбульская.

Проголосовать за любимую пару можно будет при помощи смс, звонка или в приложении 1plus1.video.

Организаторы напоминают, что с одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а в приложении 1plus1.video доступна функция "Суперголос" равная 7 смс-сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 "Суперголосов" за одного участника.

А вот ведущие Тина Кароль и Юрий Горбунов готовят зрителям сюрприз в виде совместной песни "A little party never killed nobody". Во время выступления ведущих Влад Яма и Екатерина Кухар будут танцевать, а Григорий Чапкис - стоять за диджейским пультом.

Приглашенной звездой станет Макс Барских, который порадует зрителей своим хитом Lovely. А на балконе участников будут ждать Женя Кот (победитель предыдущих Танцев) и телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Посмотреть второй эфир онлайн можно на YouTube-канале Танцев со звездами.

Отметим, что в первом эфире никто из звезд проект не покинул, но меньше всего баллов набрала пара Alyona Alyona и Юрий Гурич (16 из 30). А вот Санта Димопулос и Макс Леонов получили 28 баллов из 30 баллов.

