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Танцы со звездами: когда и где смотреть эфир, на котором вылетит первая пара

Воскресенье 06 сентября 2020 17:09
Танцы со звездами: когда и где смотреть эфир, на котором вылетит первая пара
Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Второй эфир Танцев со звездами удивит сюрпризами и расставанием с первой парой

Второй эфир грандиозного шоу Танцы со звездами 2020 украинцы смогут увидеть уже вечером 6 сентября. Сегодня шоу покинет одна из пар, которая наберет меньше всего баллов по результатам голосования зрителей и судей.

Пока же ведущие, судьи, звезды и их партнеры готовятся выйти на паркет, чтобы удивлять зрителей. Новый выпуск грандиозного шоу стартует сегодня в 21:00 на канале 1+1.

Напомним, что за звание лучших танцоров паркета грандиозного шоу Танцы со звездами будут бороться:

  • Санта Димопулос и Макс Леонов,
  • Позитив и Юлия Сахневич,
  • Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева,
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
  • Олег Винник и Алена Шоптенко,
  • Арам Арзуманян и Тоня Руденко,
  • Юлия Санина и Дмитрий Жук,
  • Alyona Alyona и Юрий Гурич,
  • Сергей Мельник и Аделина Дели,
  • Тарас Цымбалюк и Яна Заец,
  • Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,
  • Оля Фреймут и Илья Падзина,
  • Слава Каминская и Дмитрий Дикусар,
  • Сергей Танчинец Яна Цыбульская.

Проголосовать за любимую пару можно будет при помощи смс, звонка или в приложении 1plus1.video.

Организаторы напоминают, что с одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а в приложении 1plus1.video доступна функция "Суперголос" равная 7 смс-сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 "Суперголосов" за одного участника.

А вот ведущие Тина Кароль и Юрий Горбунов готовят зрителям сюрприз в виде совместной песни "A little party never killed nobody". Во время выступления ведущих Влад Яма и Екатерина Кухар будут танцевать, а Григорий Чапкис - стоять за диджейским пультом.

Приглашенной звездой станет Макс Барских, который порадует зрителей своим хитом Lovely. А на балконе участников будут ждать Женя Кот (победитель предыдущих Танцев) и телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Посмотреть второй эфир онлайн можно на YouTube-канале Танцев со звездами.

Отметим, что в первом эфире никто из звезд проект не покинул, но меньше всего баллов набрала пара Alyona Alyona и Юрий Гурич (16 из 30). А вот Санта Димопулос и Макс Леонов получили 28 баллов из 30 баллов.

Ранее мы писали, что названо имя главного неудачника второго эфира Танцев со звездами.

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