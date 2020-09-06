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Танці з зірками: коли й де дивитися ефір, на якому вилетить перша пара

Неділя 06 вересня 2020 17:09
Танці з зірками: коли й де дивитися ефір, на якому вилетить перша пара
Танці з зірками (фото: 1plus1.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Другий ефір Танців з зірками здивує сюрпризами і розставанням з першою парою

Другий ефір грандіозного шоу Танці з зірками 2020 українці зможуть побачити вже ввечері 6 вересня. Сьогодні шоу покине одна з пар, яка набере найменше балів за результатами голосування глядачів і суддів.

Поки ж ведучі, судді, зірки та їхні партнери готуються вийти на паркет, щоб дивувати глядачів. Новий випуск грандіозного шоу стартує сьогодні о 21:00 на каналі 1+1.

Нагадаємо, що за звання кращих танцюристів паркету грандіозного шоу Танці з зірками будуть боротися:

  • Санта Дімопулос і Макс Леонов,
  • Позитив і Юлія Сахневич,
  • Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова,
  • Надія Мейхер і Кирило Васюк,
  • Олег Вінник та Олена Шоптенко,
  • Арам Арзуманян і Тоня Руденко,
  • Юлія Саніна і Дмитро Жук,
  • Alyona Alyona і Юрій Гуріч,
  • Сергій Мельник і Аделіна Делі,
  • Тарас Цимбалюк та Яна Заєць,
  • Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко,
  • Оля Фреймут і Ілля Падзіна,
  • Слава Камінська і Дмитро Дікусар,
  • Сергій Танчинець і Яна Цибульська.

Проголосувати за улюблену пару можна буде за допомогою смс, дзвінка або в додатку 1plus1.video.

Організатори нагадують, що з одного мобільного номера можна зробити 50 дзвінків або відправити 50 смс, а в додатку 1plus1.video доступна функція "Суперголос", що дорівнює 7 смс-повідомленням. Кожен глядач протягом одного ефіру може віддати 50 "Суперголосів" за одного учасника.

А ось ведучі Тіна Кароль і Юрій Горбунов готують глядачам сюрприз у вигляді спільної пісні "A little party never killed nobody". Під час виступу ведучих Влад Яма і Катерина Кухар будуть танцювати, а Григорій Чапкіс - стояти за діджейським пультом.

Запрошеною зіркою стане Макс Барських, який порадує глядачів своїм хітом Lovely. А на балконі учасників чекатимуть Женя Кот (переможець попередніх Танців) і телеведуча Іванна Онуфрійчук.

Подивитися другий ефір онлайн можна на YouTube-каналі Танців з зірками.

Відзначимо, що в першому ефірі ніхто із зірок проект не залишив, але найменше балів набрала пара Alyona Alyona і Юрій Гурич (16 з 30). А от Санта Дімопулос і Макс Леонов отримали 28 балів 30 балів.

Раніше ми писали, що названо ім'я головного невдахи другого ефіру Танців з зірками.

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