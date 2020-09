Танцы со звездами: 6 сентября украинцев удивят неожиданным шоу

Танцы со звездами (фото: 1plus1.ua)

Танцы со звездами во втором выпуске удивят неожиданными перевоплощениями судей и ведущих

Танцы со звездами во втором эфире, который покажут 6 сентября, могут удивить и даже обескуражить зрителей сюрпризами. В этот раз важную роль в действе сыграют судьи проекта и ведущие, которые приготовили взрывной номер.

Они готовят совместное выступление, которым будут открывать второй прямой эфир шоу Танцы со звездами. Певица Тина Кароль и телеведущий Юрий Горбунов споют на главном паркете страны песню "A little party never killed nobody". Во время выступления судьи Влад Яма и Екатерина Кухар будут танцевать, а вот Григорий Чапкис будет стоять за диджейским пультом.

Танцовщики же покажут свои па на проекте. К примеру, молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов исполнят вальс под хит Earth Song - Michael Jackson. Актер Тарас Цымбалюк и Яна Заец будут танцевать страстное танго под кавер известного хита Bad Guy. Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Кирилл Васюк попытаются покорить самбу под песню La Tortura Shakira. Телеведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева будут поражать зрителей фокстротом под Frank Sinatra - New York.

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

А вот выйдут ли на паркет пары Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко и Ольга Фреймут с Ильей Падзиной, которые по состоянию здоровья сейчас находятся на лечении и самоизоляции, станет известно только во время прямого эфира.

На балконе участников будут ждать приглашенные ведущие - Женя Кот (победитель прошлого года) и телеведущая Иванна Онуфрийчук.

Не обойдется и без специального гостя эфира. Им станет Макс Барских, который порадует зрителей своим хитом Lovely.

Макс Леонов и Санта Димопулос

Отметим, что начиная со второго эфира зрители смогут отправлять СМС-ки, звонить или голосовать в приложении 1plus1.video, чтобы поддержать своих любимцев на проекте.

Напомним, что участниками Танцев со звездами 2020 являются:

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Позитив и Юлия Сахневич,

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева,

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Олег Винник и Алена Шоптенко,

Арам Арзуманян и Тоня Руденко,

Юлия Санина и Дмитрий Жук,

Alyona Alyona и Юрий Гурич,

Сергей Мельник и Аделина Дели,

Тарас Цымбалюк и Яна Заец,

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,

Оля Фреймут и Илья Падзина,

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар,

Сергей Танчинец Яна Цыбульская.

Танцы со звездами можно смотреть теперь по воскресеньям в 21:00 на канале 1+1.

