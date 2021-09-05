Танцы со звездами "обновили" ведущую, но фаны в ярости: "верните Тину!"

Так, на презентации нового сезона шоу стало известно, что новой ведущей голд-рума станет Иванна Онуфрийчук, которая уже появлялась на балконе "Танцев". Об этом пресс-служба шоу анонсировала в Instagram, получив множество негативных отзывов. Поклонники пишут, что новая ведущая не понравилась им еще во время "ведения балкона" и требуют "вернуть Тину".

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Что известно об Иванне Онуфрийчук

Девушка называет себя, актрисой, моделью, блогером, а опыт ведущей она получила в шоу "Без краватки" на НЛО TV и "Украине 24". Также она несколько раз была ведущей балкона в прошлом сезоне "Танцев".

Не менее громким событием стало ее замужество. В феврале этого года Иванна сыграла свадьбу на Мальдивах с казахским бизнесменом по имени Алмаз.

Но поклонники шоу и Тины Кароль непреклонны, страничка "Танцев со звездами" пестрит комментариями:

Как можно было заменить легендарную Тину на Иванкую

Тіна - легенда цього шоу, а тепер якась Іванна...

А чому не Тіна?

Поверніть нам Тіну. Її не можна, і нема ким заміняти, бо легендарні ведучі Юра і Тіна.

Минулий раз мені взагалі не сподобалося, як вона вела балкон.

Вона щоразу так погано вела балкон. Дуже здивована, що її взяли ведучою.

Я за нову ведучу, але ж за хорошу. Іванна так тупила, коли вела балкон. Нудно було дивитися. Ще шоу не почалась, а враження вже підпорчені.

Без Тіни - не цікаво.

Тоже не особо понравилась она, как ведущая балкона. Плюс я о ней раньше не слышала. Ожидала кого-то поярче, если не Тину.

Де Тіна?

Дівчина в якості ведучої не дуже... Хотілося б когось поцікавіше.

А кто она вообще? Я ее и не знаю.

Легендарні ведучі є легендарні ведучі! Юра і Тіна були як одне ціле! Дуже шкода, що Тіни не буде. То і шоу стане якимось незвичним!

Новый состав судей, танцоров и все участники шоу

Судить "Танцы со звездами" будут в пятый раз Влад Яма, в четвертый - Екатерина Кухар и в первый раз - Максим Чмерковский, звезда американских "Танцев" и участник украинского "Холостяка".

На паркет выйдут такие звездные участники:

певица Джамала,

участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,

солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,

украинский актер Алексей Суровцев,

юмористка Анастасия Оруджова,

юморист Иван Люленов,

актер Константин Войтенко,

певец Дмитрий Каднай, он же KADNAY,

певица Евгения Власова,

спортсменка, олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов, и призер по фехтованию Ольга Харлан.

певица Lida Lee,

певец MELOVIN,

бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по каратэ Станислав Горуна.

Танцевать со звездами на паркете будут "старички" Макс Леонов, Дмитрий Дикусар, Екатерина Тришина и Яна Цибульская, а также новые участники: Анна Карелина, Алина Ли, Алексей Базэла, Даниэла Преап, Лиза Русина, Мария Колосова, Юрий Мешков, Антон Нестеренко, Роксолана Маланчук, Денис Самсон.