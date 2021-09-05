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Танцы со звездами "обновили" ведущую, но фаны в ярости: "верните Тину!"

Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 2021 стартуют уже сегодня, 5 сентября, на канале 1+1. В нынешнем сезоне будет много чего нового - состав жюри, ведущие, танцовщики, и конечно же - участники. Легендарную пару ведущих Юрий Горбунов и Тина Кароль в этом году разбили, Юра остался один, а ведущей "голд-рума" стала Иванна Онуфрийчук, но фаны протестуют, требуя вернуть Тину.

Почему поклонники шоу недовольны такими ротациями - читайте в нашем материале ниже.

Так, на презентации нового сезона шоу стало известно, что новой ведущей голд-рума станет Иванна Онуфрийчук, которая уже появлялась на балконе "Танцев". Об этом пресс-служба шоу анонсировала в Instagram, получив множество негативных отзывов. Поклонники пишут, что новая ведущая не понравилась им еще во время "ведения балкона" и требуют "вернуть Тину".

Скриншот

Что известно об Иванне Онуфрийчук

Девушка называет себя, актрисой, моделью, блогером, а опыт ведущей она получила в шоу "Без краватки" на НЛО TV и "Украине 24". Также она несколько раз была ведущей балкона в прошлом сезоне "Танцев".

Не менее громким событием стало ее замужество. В феврале этого года Иванна сыграла свадьбу на Мальдивах с казахским бизнесменом по имени Алмаз.

Но поклонники шоу и Тины Кароль непреклонны, страничка "Танцев со звездами" пестрит комментариями:

  • Как можно было заменить легендарную Тину на Иванкую
  • Тіна - легенда цього шоу, а тепер якась Іванна...
  • А чому не Тіна?
  • Поверніть нам Тіну. Її не можна, і нема ким заміняти, бо легендарні ведучі Юра і Тіна.
  • Минулий раз мені взагалі не сподобалося, як вона вела балкон.
  • Вона щоразу так погано вела балкон. Дуже здивована, що її взяли ведучою.
  • Я за нову ведучу, але ж за хорошу. Іванна так тупила, коли вела балкон. Нудно було дивитися. Ще шоу не почалась, а враження вже підпорчені.
  • Без Тіни - не цікаво.
  • Тоже не особо понравилась она, как ведущая балкона. Плюс я о ней раньше не слышала. Ожидала кого-то поярче, если не Тину.
  • Де Тіна?
  • Дівчина в якості ведучої не дуже... Хотілося б когось поцікавіше.
  • А кто она вообще? Я ее и не знаю.
  • Легендарні ведучі є легендарні ведучі! Юра і Тіна були як одне ціле! Дуже шкода, що Тіни не буде. То і шоу стане якимось незвичним!

Новый состав судей, танцоров и все участники шоу

Судить "Танцы со звездами" будут в пятый раз Влад Яма, в четвертый - Екатерина Кухар и в первый раз - Максим Чмерковский, звезда американских "Танцев" и участник украинского "Холостяка".

На паркет выйдут такие звездные участники:

  • певица Джамала,
  • участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
  • солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,
  • украинский актер Алексей Суровцев,
  • юмористка Анастасия Оруджова,
  • юморист Иван Люленов,
  • актер Константин Войтенко,
  • певец Дмитрий Каднай, он же KADNAY,
  • певица Евгения Власова,
  • спортсменка, олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов, и призер по фехтованию Ольга Харлан.
  • певица Lida Lee,
  • певец MELOVIN,
  • бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по каратэ Станислав Горуна.

Танцевать со звездами на паркете будут "старички" Макс Леонов, Дмитрий Дикусар, Екатерина Тришина и Яна Цибульская, а также новые участники: Анна Карелина, Алина Ли, Алексей Базэла, Даниэла Преап, Лиза Русина, Мария Колосова, Юрий Мешков, Антон Нестеренко, Роксолана Маланчук, Денис Самсон.

Напомним, что "Танцы со зведами" стартовали в Украине на канале 1+1 в 2006-м году с ведущими Тиной Кароль и Юрием Горбуновым. Горбунов был с "Танцами" все сезоны (кроме 4-го, который выпустил канал СТБ), Тина провела с "Танцами" 1-3 сезоны, а также 6-8 сезон.

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