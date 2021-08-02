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"Танцы со звездами": стала известна дата премьеры нового сезона шоу (видео)

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 19:32
"Танцы со звездами": стала известна дата премьеры нового сезона шоу (видео) Названа дата премьеры нового сезона "Танцев со звездами" (facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Styler

Стала известна дата премьеры "Танцев со звездами". Так, зрители увидят первый прямой эфир уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.

Кто будет принимать участие в новом сезоне шоу и какие сюрпризы ждут зрителей - читайте в нашем материале ниже.

Кто будет бороться за победу в "Танцах со звездами"

Пока что в сети продолжается уже традиционный звездный челлендж, в котором участники "Танцев со звездами" бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет.

В то же время вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли:

  • певица Джамала,
  • участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
  • солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,
  • украинский актер Алексей Суровцев,
  • юмористка Анастасия Оруджова,
  • юморист Иван Люленов,
  • актер Константин Войтенко.

Также принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцев со звездами".

&quot;Танцы со звездами&quot;: стала известна дата премьеры нового сезона шоу (видео)

&quot;Танцы со звездами&quot;: стала известна дата премьеры нового сезона шоу (видео)&quot;Танцы со звездами&quot;: стала известна дата премьеры нового сезона шоу (видео)&quot;Танцы со звездами&quot;: стала известна дата премьеры нового сезона шоу (видео)&quot;Танцы со звездами&quot;: стала известна дата премьеры нового сезона шоу (видео)

Участники нового сезона "Танцев со звездами" (фото: пресс-служба 1+1)

Что ждет зрителей

Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

А еще недавно был проведен открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу. И только 70 попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и главный хореограф Алена Шоптенко.

Кто из танцовщиков выйдет на паркет "Танцев со звездами" - зрители узнают скоро.


Напомним, что победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Ранее скандальный нардеп Николай Тищенко обвинил 1+1 в "договорняках" на шоу "Танцы со звездами".

Также мы недавно писали, что Могилевская неожиданно раскрыла секреты нового ТВ-шоу.

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