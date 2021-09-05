Танці з зірками "оновили" ведучу, але фани лютують: "поверніть Тіну!"

Так, на презентації нового сезону шоу стало відомо, що новою ведучою голд-руму стане Іванна Онуфрійчук, яка вже з'являлася на балконі "Танців". Про це прес-служба шоу анонсувала в Instagram, отримавши безліч негативних відгуків. Шанувальники пишуть, що нова ведуча не сподобалася їм ще під час "ведення балкона" і вимагають "повернути Тіну".

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Що відомо про Іванну Онуфрійчук

Дівчина називає себе, актрисою, моделлю, блогером, а досвід ведучої вона отримала в шоу "Без краватки" на НЛО TV і "Україні 24". Також вона кілька разів була ведучою в минулому сезоні "Танців".

Не менш гучною подією стало її заміжжя. У лютому цього року Іванна зіграла весілля на Мальдівах з казахським бізнесменом на ім'я Алмаз.

Але шанувальники шоу і Тіни Кароль непохитні, сторінка "Танців з зірками" рясніє коментарями:

Як можна було замінити легендарну Тіну на Іванку

Тіна - легенда цього шоу, а тепер якась Іванна...

А чому не Тіна?

Поверніть нам Тіну. Її не можна, і нема ким заміняти, бо легендарні ведучі Юра і Тіна.

Минулий раз мені взагалі не сподобалося, як вона вела балкон.

Вона щоразу так погано вела балкон. Дуже здивована, що її взяли ведучою.

Я за нову ведучу, але ж за хорошу. Іванна так тупила, коли вела балкон. Нудно було дивитися. Ще шоу не почалась, а враження вже підпорчені.

Без Тіни - не цікаво.

Теж не особливо сподобалася вона, як ведуча балкона. Плюс я про неї раніше не чула. Чекала когось яскравіше, якщо не Тіну.

Де Тіна?

Дівчина в якості ведучої не дуже... Хотілося б когось поцікавіше.

А хто вона взагалі? Я її і не знаю.

Легендарні ведучі є легендарні ведучі! Юра і Тіна були як одне ціле! Дуже шкода, що Тіни не буде. То і шоу стане якимось незвичним!

Новий склад суддів, танцюристів і всі учасники шоу

Судити "Танці з зірками" будуть вп'яте Влад Яма, в четвертий - Катерина Кухар і в перший раз- Максим Чмерковський, зірка американських "Танців" і учасник українського "Холостяка".

На паркет вийдуть такі зіркові учасники:

співачка Джамала,

учасник групи ТНМК Олег Фагот Михайлюта,

солістка групи KAZKA Олександра Зарицька,

український актор Олексій Суровцев,

гумористка Анастасія Оруджова,

гуморист Іван Люленов,

актор Костянтин Войтенко,

співак Дмитро Каднай, він же KADNAY,

співачка Євгенія Власова,

спортсменка, олімпійська чемпіонка 2012 та 2016 років, та призерка з фехтування Ольга Харлан.

співачка Lida Lee,

співак MELOVIN,

бронзовий призер Олімпіади в Токіо, чемпіон Всесвітніх ігор і чемпіон Європи з карате Станіслав Горуна.

Танцювати з зірками на паркеті будуть "старички" Макс Леонов, Дмитро Дікусар, Катерина Трішина і Яна Цибульська, а також нові учасники: Анна Кареліна, Аліна Лі, Олексій Базела, Даніела Преап, Ліза Русина, Марія Колосова, Юрій Мєшков, Антон Нестеренко, Роксолана Маланчук, Денис Самсон.