Танці з зірками "оновили" ведучу, але фани лютують: "поверніть Тіну!"

Танці з зірками 2021 стартують вже сьогодні, 5 вересня, на каналі 1+1. У нинішньому сезоні буде багато чого нового - склад журі, ведучі, танцівники, і звичайно ж - учасники. Легендарну пару ведучих Юрій Горбунов і Тіна Кароль цього року розбили, Юра залишився один, а ведучою "голд-руму" стала Іванна Онуфрійчук, але фани протестують, вимагаючи повернути Тіну.
Чому шанувальники шоу незадоволені такими ротаціями - читайте в нашому матеріалі нижче.
Так, на презентації нового сезону шоу стало відомо, що новою ведучою голд-руму стане Іванна Онуфрійчук, яка вже з'являлася на балконі "Танців". Про це прес-служба шоу анонсувала в Instagram, отримавши безліч негативних відгуків. Шанувальники пишуть, що нова ведуча не сподобалася їм ще під час "ведення балкона" і вимагають "повернути Тіну".
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Дівчина називає себе, актрисою, моделлю, блогером, а досвід ведучої вона отримала в шоу "Без краватки" на НЛО TV і "Україні 24". Також вона кілька разів була ведучою в минулому сезоні "Танців".
Не менш гучною подією стало її заміжжя. У лютому цього року Іванна зіграла весілля на Мальдівах з казахським бізнесменом на ім'я Алмаз.
Але шанувальники шоу і Тіни Кароль непохитні, сторінка "Танців з зірками" рясніє коментарями:
Судити "Танці з зірками" будуть вп'яте Влад Яма, в четвертий - Катерина Кухар і в перший раз- Максим Чмерковський, зірка американських "Танців" і учасник українського "Холостяка".
На паркет вийдуть такі зіркові учасники:
Танцювати з зірками на паркеті будуть "старички" Макс Леонов, Дмитро Дікусар, Катерина Трішина і Яна Цибульська, а також нові учасники: Анна Кареліна, Аліна Лі, Олексій Базела, Даніела Преап, Ліза Русина, Марія Колосова, Юрій Мєшков, Антон Нестеренко, Роксолана Маланчук, Денис Самсон.
Нагадаємо, що "Танці з зірками" стартували в Україні на каналі 1+1 в 2006-му році з ведучими Тіною Кароль і Юрієм Горбуновим. Горбунов був з "Танцями" всі сезони (крім 4-го, який випустив канал СТБ), Тіна провела з "Танцями" 1-3 сезони, а також 6-8 сезон.
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