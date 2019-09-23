Танцы со звездами: неожиданные результаты 5 эфира (видео)

5 эфир шоу Танцы со звездами 2019 22 сентября покинула пара, которой прочили выход в финал
Танцы со звездами 2019 22 сентября покинула пара MARUV и JAY. Зрители поставили им наименьшие баллы. К слову, танец этой пары не слишком поразил и судей проекта - Влада Яму, Франциско Гомеса и Екатерину Кухар. За свой номер MARUV и JAY получили 23 балла - это лишь восьмой результат среди всех конкурсантов.
Результаты 5 эфира шоу Танцы со звездами 2019
Больше всего баллов от профессионального жюри - 28 - получили Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Они в своем танце подняли тему разлуки с близкими. Телеведущий с ливанскими корнями впервые рассказал, как совсем в юном возрасте был отправлен в точку боевых действий в Ливане. Однажды, когда он разговаривал по телефону со своей будущей женой, которая осталась в Одессе, прогремел сильный взрыв, и связь прервалась. Девушка целый месяц считала, что Салем погиб, пока он не вернулся в Украину и не разыскал возлюбленную.
Даниэль Салем и Юлия Сахневич на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Понравился судьям и зрителям также выступление Анны Ризатдиновой, которая соединила танец с художественной гимнастикой.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
До слез растрогал танец звезды "Дизель Шоу" Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Они посвятили контемпорари подруге и коллеге Вики - актрисе Марине Поплавской, которая в прошлом году погибла в автокатастрофе.
Пара через танец передала, как важно ценить время с близкими людьми и рассказала про год знакомства Виктории с Мариной Поплавской.
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Одна из фавориток проекта Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцевали фокстрот под проникновенную песню Джамалы "Шлях додому". Пара посвятила свое выступление людям, которые борются с тяжелыми заболеваниями.
Людмила Барбир и Дмитрий Жук на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Королева юмора Елена Кравец и Максим Леонов станцевали пронзительное танго, с помощью которого звезда "Квартала 95" передала всю сложность работы в мужском коллективе.
Елена Кравец и Максим Леонов на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Поклонники шоу Танцы со звездами отреагировали на за вылета MARUV и JAY с проекта по-разному. Одни считают, что пара заслуживала пройти дальше. Другие наоборот - радуются. Третьи уверены, что шоу потеряет в зрелищности после того, как эпатажная певица покинула проект.
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MARUV и JAY на Танцах со звездами 2019
Добавим, что в конце вечера зрителей 1+1 ждал сюрприз. На паркете шоу Танцы со звездами выступило легендарное итальянское трио Il Volo.
Результаты 5 эфира Танцев со звездами на 1+1 от 22 сентября