Танцы со звездами: неожиданные результаты 5 эфира (видео)

Танцы со звездами 2019 22 сентября покинула пара MARUV и JAY. Зрители поставили им наименьшие баллы. К слову, танец этой пары не слишком поразил и судей проекта - Влада Яму, Франциско Гомеса и Екатерину Кухар. За свой номер MARUV и JAY получили 23 балла - это лишь восьмой результат среди всех конкурсантов.

Результаты 5 эфира шоу Танцы со звездами 2019

Больше всего баллов от профессионального жюри - 28 - получили Даниэль Салем и Юлия Сахневич. Они в своем танце подняли тему разлуки с близкими. Телеведущий с ливанскими корнями впервые рассказал, как совсем в юном возрасте был отправлен в точку боевых действий в Ливане. Однажды, когда он разговаривал по телефону со своей будущей женой, которая осталась в Одессе, прогремел сильный взрыв, и связь прервалась. Девушка целый месяц считала, что Салем погиб, пока он не вернулся в Украину и не разыскал возлюбленную.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Понравился судьям и зрителям также выступление Анны Ризатдиновой, которая соединила танец с художественной гимнастикой.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

До слез растрогал танец звезды "Дизель Шоу" Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара. Они посвятили контемпорари подруге и коллеге Вики - актрисе Марине Поплавской, которая в прошлом году погибла в автокатастрофе.

Пара через танец передала, как важно ценить время с близкими людьми и рассказала про год знакомства Виктории с Мариной Поплавской.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Одна из фавориток проекта Людмила Барбир и ее партнер Дмитрий Жук станцевали фокстрот под проникновенную песню Джамалы "Шлях додому". Пара посвятила свое выступление людям, которые борются с тяжелыми заболеваниями.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Королева юмора Елена Кравец и Максим Леонов станцевали пронзительное танго, с помощью которого звезда "Квартала 95" передала всю сложность работы в мужском коллективе.

Елена Кравец и Максим Леонов на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Реакция зрителей на за вылета MARUV и JAY

Поклонники шоу Танцы со звездами отреагировали на за вылета MARUV и JAY с проекта по-разному. Одни считают, что пара заслуживала пройти дальше. Другие наоборот - радуются. Третьи уверены, что шоу потеряет в зрелищности после того, как эпатажная певица покинула проект.

Сейчас все мужчины вздохнули горестно. Нам тебя будет не хватать. Удачи в гастрольной деятельности. Даже Катерина Кухар была расстроена. Но главное не победа, а участие. MARUV - forever!

Ура! Прощай однотипность!

Дуже шкода, тепер шоу без родзинки... Якось навіть не цікаво дивитись далі...

У них эффектные выступления, но наверное все-таки не для этого проекта...

Та вже нудило від її танців...

Скриншот комментариев

MARUV и JAY на Танцах со звездами 2019

Добавим, что в конце вечера зрителей 1+1 ждал сюрприз. На паркете шоу Танцы со звездами выступило легендарное итальянское трио Il Volo.

Видео результатов 5 эфира Танцев со звездами 2019

Результаты 5 эфира Танцев со звездами на 1+1 от 22 сентября