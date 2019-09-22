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Ризатдинова на Танцах со звездами довела зрителей до мурашек (видео)

STYLERТелешоу    22.09.2019 - 23:36
Ризатдинова на Танцах со звездами довела зрителей до мурашек (видео)
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Анна Ризатдинова на шоу Танцы со звездами 2019 22 сентября вновь поразила зрителей

Танцы со звездами 2019 не перестают удивлять зрителей. 22 сентября звезда шоу Анна Ризатдинова в паре с Александром Прохоровым в прямом эфире исполнили фьюжн под песню Katy Perry "Rise".

Их номер поразил не только судей проекта - Влада Яму, Франциско Гомеса и Екатерину Кухар, - но и зрителей.

Ризатдинова на Танцах со звездами довела зрителей до мурашек (видео)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

  • Це було неймовірно, мурашки по тілу...
  • Супер! Очень приятно на нее смотреть, как они круто соединили спорт и танец... Анечка, желаю вам от чистого сердца победы, вы этого достойны!
  • Анна, ты лучшая! Ради нее и смотрю
  • Кто бы что не говорил, но какой красивый шпагат!

Правда, есть и те, кто считает, что сегодня в номере Анны и Александра было больше гимнастики, чем танцев...

  • Одна лишь гимнастика, танца не увидел
  • Так, танцю дійсно замало, а особливо, знаючи потенціал та можливість Ані, завжди чекаєш більшого. Але танець присвячувався спорту і тут це доречно. Гарна пропаганда спорту нашій молоді і не тільки. В наступному ефірі чекаю ще більше танців!
  • Гімнастики багато, а танцю мало. Вже який ефір поспіль судді говорять танцювати, а гімнастика далі рулить замість танцю. Франциско молодець, конструктивна критика.

Добавим, что судьи поставили этой паре 26 баллов.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на шоу Танцы со звездами 2019 22 сентября

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