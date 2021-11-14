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Танцы со звездами 2021: назван первый претендент на вылет из четвертьфинала

Автор: Светлана Мащенко

Танцы со звездами 2021 в воскресенье, 14 ноября, покажут четвертьфинальное выступление, в котором меряться силами на паркете будут трое мужчин-звезд и одна девушка. Одному из самых сильных участников придется покинуть проект по итогам голосования зрителей и судей.

У кого меньше всего шансов дойти до полуфинала - читайте ниже в нашем материале Styler.

Кто будет участвовать в четвертьфинале Танцев со звездами

Свои па зрителям будут демонстрировать великолепные, молодые, энергичные:

  • Актер Артур Логай и Анна Карелина
  • Певец Дмитрий Каднай и Алина Ли
  • Фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар
  • Актер Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Меньше всего шансов продолжить участие в шоу у актера Константина Войтенко, согласно прогнозу одного из букмекерских сайтов. А победу пророчат певцу Дмитрию Каднаю.

Отметим, что в прошлом эфире именно Константин Войтенко был в полушаге от вылета, но проект покинула Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA.

Рейтинг звезд согласно коэффициенту ставок выглядит так:

  • Константин Войтенко 5.00
  • Ольга Харлан 3.50
  • Артур Логай 2.50
  • Дмитрий Каднай 1.70

Смотрите ниже, как выглядит лучшая четверка украинских танцоров-звезд и их прекрасные партнеры.

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук:

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар:

Дмитрий Каднай и Алина Ли:

Артур Логай и Анна Карелина:

Все фото: instagram.com/tanci1plus1

Кто уже вылетел из главного танцевального шоу Украины

В прошлом эфире оттанцевала KAZKA Александра Зарицкая, которая так старалась, что умудрилась сбросить 20 кг за время участия в проекте. Забрав вместе с собой Юрий Мешкова, которому с ней уже начали приписывать роман.

Неделей раньше из "Танцев" вылетел скандальный Коля Бочаров, он же MELOVIN и его партнерша Лиза Русина.

До этого свое участие в шоу прекратила певица, на которую делали большие ставки - Евгения Власова. Вместе с ней танцевать закончил и ее партнер Макс Леонов.

Сошли с дистанции и такие звезды: артисты Джамала, Lida Lee, Фагот, актер-стриптизер Алексей Суровцев, каратист Станислав Горуна, а также юмористы Александра Машлятина, Иван Люленов и Анастасия Оруджева. Последняя - из-за серьезной травмы - разрыва связок.

Отметим, что фаворитами шоу считаются Дмитрий Каднай с парнтершей Алиной Ли, а также Актер Логай и Анна Карелина. Первая пара набрала максимум баллов в прошлом эфире.

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Танцы со звездами