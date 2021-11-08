Впервые 30 баллов в этом сезоне "Танцев со звездами": кто поразил судей

"Танцы со звездами 2021" приближаются к финалу. Вчера в 10 эфире участники впервые в этом сезоне получили максимальные оценки от судей.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже .

Первым, кто получил 30 баллов, стал Антон Логай, который танцевал с женой, сыновьями, и Анной Карелиной, а второй - Дмитрий Каднай. Певец появился на сцене со своим отцом и Алиной Ли. А третий - это Константин Войтенко, который танцевал один.

В 10 эфире пары танцевала по 2 танца. Первый танец - семейный, второй - бальный. Исполнение танцоров на паркете традиционно оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Артур Логай с женой и сыновьями и Анна Карелина - Фристайл (видео: YouTube)

Дмитрий Каднай, его отец и Алина Ли - Чарльстон (видео: YouTube)

Константин Войтенко, Роксоляна Маланчук и жена - Модерн (видео: YouTube)