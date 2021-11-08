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Впервые 30 баллов в этом сезоне "Танцев со звездами": кто поразил судей

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Понедельник 08 ноября 2021 07:44
Впервые 30 баллов в этом сезоне "Танцев со звездами": кто поразил судей Фото: Танцы со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

"Танцы со звездами 2021" приближаются к финалу. Вчера в 10 эфире участники впервые в этом сезоне получили максимальные оценки от судей.

Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.

Первым, кто получил 30 баллов, стал Антон Логай, который танцевал с женой, сыновьями, и Анной Карелиной, а второй - Дмитрий Каднай. Певец появился на сцене со своим отцом и Алиной Ли. А третий - это Константин Войтенко, который танцевал один.

В 10 эфире пары танцевала по 2 танца. Первый танец - семейный, второй - бальный. Исполнение танцоров на паркете традиционно оценивали Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Артур Логай с женой и сыновьями и Анна Карелина - Фристайл (видео: YouTube)

Дмитрий Каднай, его отец и Алина Ли - Чарльстон (видео: YouTube)

Константин Войтенко, Роксоляна Маланчук и жена - Модерн (видео: YouTube)

Напомним, что девятый эфир "Танцев со звездами" покинул MELOVIN вместе со своей партнершей Елизаветой Русиной.

Певец устроил настоящий перформанс во время прощальной речи и внезапно страстно поцеловал Лизу на глазах у всей страны.

В новом MELOVIN рассказал о своем графике, участии в проекте и критериях идеального партнера. Он признался, что последние два месяца жил в стремительном ритме.

Мы также писали о том, что Гвоздева не скрыла радости от вылета MELOVIN из "Танцев со звездами", а его партнерша обратилась к хейтерам. В комментариях мнения пользователей сети разделились - одни встали на сторону хореографа, других же возмутила риторика Илоны.

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