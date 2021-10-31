Танцы со звездами: назван главный претендент на вылет из нового эфира

Танцы со звездами сезона 2021-го года с каждой неделей все ближе к финальным выпускам. В девятом эфире 31 октября за кубок главного танцевального шоу страны будут сражаться шесть звезд и их опытные партнеры. Но возможности у них неравны - говорят эксперты.

Кому дают меньше всего шансов продолжить участие в проекте и порадовать зрителей новыми па - читайте ниже в нашем материале.

По прогнозу одного из букмекерских сайтов, меньше всего шансов продолжить танцевать дальше у актера Константина Войтенко, а на втором месте среди претендентов на вылет - певец MELOVIN.

Рейтинг звезд выглядит вот так:

Константин Войтенко 7.00

MELOVIN 6.00

Александра Зарицкая 5.00

Артур Логай 5.00

Дмитрий Каднай 4.00

Ольга Харлан 2.00

Кто уже покинул проект

В прошлом эфире неожиданно для многих из поклонников шоу, его оставила пара, которую уже определили в фавориты - Евгения Власова и ее партнер Макс Леонов.

Не удалось продолжить участие в "Танцах" артистам Джамале, Lida Lee, Фаготу, актеру-стриптизеру Алексею Суровцеву, каратисту Станиславу Горуне, а также юмористам Александре Машлятине, Ивану Люленову и Анастасии Оруджевой. Последняя покинула проект из-за серьезной травмы - разрыва связок.

На паркет 31 октября выйдут шесть пар: