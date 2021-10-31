Танці з зірками: названо головного претендента на виліт з нового ефіру

Танці з зірками сезону 2021-го року з кожним тижнем все ближче до фінальних випусків. У дев'ятому ефірі 31 жовтня за кубок головного танцювального шоу країни будуть битися шість зірок і їх досвідчені партнери. Але можливості у них нерівні - кажуть експерти.

Кому дають найменше шансів продовжити участь у проекті і порадувати глядачів новими па - читайте нижче в нашому матеріалі.

За прогнозом одного з букмекерських сайтів, найменше шансів продовжити танцювати далі у актора Костянтина Войтенко, а на другому місці серед претендентів на виліт - співак MELOVIN.

Рейтинг зірок виглядає ось так:

Костянтин Войтенко 7.00

MELOVIN 6.00

Олександра Зарицька 5.00

Артур Логай 5.00

Дмитро Каднай 4.00

Ольга Харлан 2.00

Хто вже покинув проект

У минулому ефірі несподівано для багатьох з шанувальників шоу, його залишила пара, яку вже визначили в фаворити - Євгенія Власова і її партнер Макс Леонов.

Не вдалося продовжити участь у "Танцях" артистам Джамалі, Lida Lee, Фаготу, акторові-стриптизеру Олексію Суровцеву, каратисту Станіславу Горуні, а також гумористам Олександрі Машлятіні, Івану Люленову та Анастасії Оруджевій. Остання покинула проект через серйозну травму - розрив зв'язок.

На паркет 31 жовтня вийдуть шість пар: