Танцы со звездами: MONATIK вернулся в проект и поговорил с Серегой по-мужски

Четвертый выпуск шоу Танцы со звездами ознаменовался не только шикарной и волнительной свадьбой Екатерины Кухар и Александра Стоянова, которая прошла прямо в прямом эфире. В шоу вернулся известный артист MONATIK, который вынужден был уступить свое кресло Франсиско Гомесу, так как был занят мировым турне.

На шоу MONATIK встретился с рэпером Серегой, с которым много лет назад судьба его свела совсем при других обстоятельствах. Много лет назад MONATIK участвовал в талант-шоу, а Серега сидел в жюри. Он тогда вынес артисту страшный приговор и сказал: "Я уверен, что блистать ты не будешь".

Дима Монатик на сцене Х-фактора (YouTube/X-Factor)

Однако прошли годы и MONATIK стал популярным мультиартистом и зрители с нетерпением ожидали, как артисты пообщаются по истечении стольких лет.

"Дима, я помню другое шоу, где было все наоборот. Я сидел там, где сидишь ты, а я стою там, где ты стоял. Ты волновался тогда, а сейчас волнуюсь я. Дима, твое предложение еще в силе? Лет семь назад ты предложил мне записать совместный трек. Я тогда сказал "нет". Мне просто нужно было время подумать", - сказал Серега и добавил, что настоящие артисты не блистают.

"Когда-то я сказал, что ты не будешь блистать. Но я был абсолютно прав, потому что блестят только яйца Фаберже, а артисты сияют", - добавил рэпер.

MONATIK после этих слов покинул свое кресло и вышел на паркет. Он решил прояснить ситуацию с Серегой.

"У многих почему-то сложилось такое впечатление, что мы с тобой в контрах. Но видео было вырезано из контекста. Серега как раз-таки был человеком, который пропустил меня на шоу, за что я буду ему благодарен до конца жизни", - сказал артист. После этого они обнялись и пообещали записать совместный трек.

Серега и MONATIK (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

Напомним, ранее мы писали о том, что Леся Никитюк покорила эффектным фото с Монатиком

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